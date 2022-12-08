رابط التقديم.. وظائف شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية في هذه التخصصات
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت مدينة الملك سعود الطبية عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في الرياض؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
* المسميات الوظيفية
1 – أخصائي استثمار – الإدارة التنفيذية المشاركة لتنمية الإيرادات.
2 – أخصائي تسويق – الإدارة التنفيذية المشاركة لتنمية الإيرادات.
3 – استشاري أمراض الجهاز الهضمي.
4 – أخصائي تسويق – الإدارة التنفيذية المشاركة لتنمية الإيرادات.
5 – استشاري أمراض الجهاز الهضمي.
6 – استشاري أمراض الجهاز الهضمي.
7 – مهندس نظم.
8 – مهندس تقنية أجهزة طبية.
9 – أخصائي شؤون أكاديمية.
10 – طبيب استشاري مساعد – جهاز هضمي.
11 – طبيب استشاري – نساء وولادة.
12- طبيب استشاري مساعد – نساء وولادة
13 – أخصائي تخطيط إمداد.
14 – أخصائي مشتريات – إدارة الإمداد.
15 – محاسب إدارة الإمداد.
16 – طبيب نائب جراحة الأطفال.
17 – طبيب استشاري طوارئ أطفال.
18 – مهندس مدني.
19 – مهندس معماري «إدارة المشاريع».
20 – وغيرها …
* طريقة التقديم
أوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 ديسمبر 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).