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رابط التقديم.. وظائف شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية في هذه التخصصات

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية في هذه التخصصات

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية في هذه التخصصات
٠٤:٢٥:١٩ م، الخميس، ١٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في الرياض؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية

1 – أخصائي استثمار – الإدارة التنفيذية المشاركة لتنمية الإيرادات.

2 – أخصائي تسويق – الإدارة التنفيذية المشاركة لتنمية الإيرادات.

3 – استشاري أمراض الجهاز الهضمي.

4 – أخصائي تسويق – الإدارة التنفيذية المشاركة لتنمية الإيرادات.

5 – استشاري أمراض الجهاز الهضمي.

6 – استشاري أمراض الجهاز الهضمي.

7 – مهندس نظم.

8 – مهندس تقنية أجهزة طبية.

9 – أخصائي شؤون أكاديمية.

10 – طبيب استشاري مساعد – جهاز هضمي.

11 – طبيب استشاري – نساء وولادة.

12- طبيب استشاري مساعد – نساء وولادة

13 – أخصائي تخطيط إمداد.

14 – أخصائي مشتريات – إدارة الإمداد.

15 – محاسب إدارة الإمداد.

16 – طبيب نائب جراحة الأطفال.

17 – طبيب استشاري طوارئ أطفال.

18 – مهندس مدني.

19 – مهندس معماري «إدارة المشاريع».

20 – وغيرها …

* طريقة التقديم

أوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 ديسمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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أخبار السعودية الرياض الموقع الإلكتروني للتوظيف مدينة الملك سعود الطبية وظائف شاغرة

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