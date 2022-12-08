رابط التقديم.. وظائف شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية في هذه التخصصات

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أعلنت مدينة الملك سعود الطبية عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في الرياض؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية

1 – أخصائي استثمار – الإدارة التنفيذية المشاركة لتنمية الإيرادات.

2 – أخصائي تسويق – الإدارة التنفيذية المشاركة لتنمية الإيرادات.

3 – استشاري أمراض الجهاز الهضمي.

4 – أخصائي تسويق – الإدارة التنفيذية المشاركة لتنمية الإيرادات.

5 – استشاري أمراض الجهاز الهضمي.

6 – استشاري أمراض الجهاز الهضمي.

7 – مهندس نظم.

8 – مهندس تقنية أجهزة طبية.

9 – أخصائي شؤون أكاديمية.

10 – طبيب استشاري مساعد – جهاز هضمي.

11 – طبيب استشاري – نساء وولادة.

12- طبيب استشاري مساعد – نساء وولادة

13 – أخصائي تخطيط إمداد.

14 – أخصائي مشتريات – إدارة الإمداد.

15 – محاسب إدارة الإمداد.

16 – طبيب نائب جراحة الأطفال.

17 – طبيب استشاري طوارئ أطفال.

18 – مهندس مدني.

19 – مهندس معماري «إدارة المشاريع».

20 – وغيرها …

* طريقة التقديم

أوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 ديسمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).