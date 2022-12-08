الداخلية: القبض على 8 مخالفين لنظام البيئة.. وهذا ما عُثر عليه بحوزتهم

تواصل – واس:

ألقت شرطة المناطق بالأمن العام في مكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم والحدود الشمالية والباحة القبض على 8 مخالفين لنظام البيئة و6 مواطنين ومقيمان من الجنسية التشادية والبنجلاديشية بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن 7 مركبات.

وأوضحت أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

الداخلية تسعى لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع الحطب المحلي

وتسعى وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحثَّ الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.

اقرأ أيضًا:

القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود في نجران بحوزتهما مواد مخدرة

بينهم مركبة أمنية.. القبض على صادم المركبات عمدًا وإشهار سلاح في الطائف

القبض على مقيمين بحوزتهما 1.8 كيلوجرامًا من الكوكايين بجدة