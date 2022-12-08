بالصور.. ولي العهد يستقبل الرئيس الصيني في الديوان الملكي

تواصل – فريق التحرير:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية.

وتم استقبال الرئيس الصيني – الذي وصل إلى الرياض مساء أمس لحضور 3 قمم مشتركة – في الديوان الملكي.

وأُجريت في قصر اليمامة بالرياض مراسم استقبال رسمية لفخامة رئيس جمهورية الصين.

وبدعوةٍ كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – أيده الله -، وتعزيزاً للعلاقات التاريخية والشراكة الإستراتيجية المتميزة التي تجمع المملكة بجمهورية الصين الشعبية، يقوم فخامة الرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، بزيارةٍ رسمية إلى المملكة خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2022م

3 قمم يشارك فيها الرئيس الصيني

وحسب مقررات الزيارة فإن البرنامج يتضمن مشاركة الرئيس الصيني في «قمة سعودية – صينية» برئاسة خادم الحرمين الشريفين ومشاركة سمو ولي العهد، والمشاركة في «قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية»، إلى جانب المشاركة في «قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية»، وذلك بتواجد قادة الدول الخليجية والعربية.

وعبر صحيفة الرياض، أكد الرئيس الصيني أن التعاون مع المملكة قطع شوطًا بعيدًا في السنوات الماضية.. ويحترم الجانبان السيادة والطريق التنموي والتاريخ والتقاليد الثقافية

هاشتاق «الرئيس الصيني» يتصدر التريند بالمملكة

في الوقت نفسه، تفاعل مغردون على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مع هاشتاق «#الرئيس_الصيني_في_السعودية»، وتداولوا العديد من التغريدات المرحبة بالرئيس الصيني في المملكة حيث يجري زيارة تستمر ليومين يحضر خلالها 3 قمم.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. ولي العهد والرئيس الصيني يعقدان جلسة مباحثات رسمية (صور)

رئيس الوزراء العراقي: القمة العربية الصينية في الرياض فرصة اقتصادية كبيرة للعراق والمنطقة

سفير الصين بالمملكة يكشف أهم الموضوعات المطروحة في القمم «الصينية – الخليجية»

عاجل.. بدعوةٍ كريمة من خادم الحرمين.. رئيس جمهورية الصين الشعبية يزور المملكة

30 قائدًا يشاركون في «قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية»

غدًا.. 3 قمم يشارك فيها الرئيس الصيني بالمملكة

توقيع 20 اتفاقية بقيمة 110 مليارات ريال على هامش القمة السعودية الصينية