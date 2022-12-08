«مدني الرياض» ينجح في انتشال جثة طفلة متوفية غرقًا في مجرى وادي حنيفة (صور)

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للدفاع المدني، أن إدارة مدني الرياض انتشلت، اليوم، جثة طفلة غرقت في مجرى وادي حنيفة.

ونشر «الدفاع المدني» على حسابه في «تويتر» صورًا من الموقع ترصد عملية البحث عن الطفلة التي غرقت في مجرى وادي حنيفة بالرياض.

الدفاع المدني يطالب بالابتعاد عن هذا المناطق

وقبل أيام، دعت الإدارة العامة للدفاع المدني إلى الابتعاد عن المناطق المنخفضة وتجمعات المياه وبطون الأودية أثناء هطول الأمطار.

وقال متحدث الدفاع المدني، العقيد محمد الحمادي، إن المملكة تشهد حالة مطيرة من اليوم وحتى الخميس المقبل، على معظم المناطق.

الدفاع المدني ينصح باتخاذ عدة تدابير وقائية

وأوضح الحمادي أن المديرية العامة للدفاع المدني مستمرة في تنفيذ خطط وتدابير وإجراءات وقائية، ورفع حالة الاستعداد، والتنسيق بين الجهات الحكومية.

ونصح المتحدث باسم الدفاع المدني باتخاذ عدة تدابير وقائية وهي:

1 – عدم تجاوز الأودية أو عبورها.

2 – الابتعاد عن أماكن تجمعات المياه والأمطار.

3 – عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى.

5 – أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات الدفاع المدني.

في الوقت نفسه، قال المحلل بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل: إن المملكة استقبلت «المربعانية» منذ أسبوع، وأن درجات الحرارة المتوقعة في المناطق الشمالي ستلامس الصفر المئوي.

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