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واقعة غريبة.. استخراج هاتف ابتلعه شاب مصري بدون جراحة
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واقعة غريبة.. استخراج هاتف ابتلعه شاب مصري بدون جراحة

واقعة غريبة.. استخراج هاتف ابتلعه شاب مصري بدون جراحة

واقعة غريبة.. استخراج هاتف ابتلعه شاب مصري بدون جراحة
٠٣:٤٦:١٦ م، الخميس، ١٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

واقعة غريبة حدثت في مصر، حين أجرى فريق طبي الكشف على شاب جاء يتألم من بطنه، واكتشفوا وجود “هاتف جوال”.

لم يخبر الشاب البالغ من العمر 22 عامًا، أحدًا بقصته، وظل الهاتف في بطنه طيلة شهرين، حتى اضطره الألم الشديد للذهاب إلى المستشفى.

وتمكن الفريق الطبي بمستشفى الباطنة التخصصي بجامعة المنصورة بقيادة الدكتورة أسماء جميل، مدرس واستشاري الجهاز الهضمي والمناظير بالجامعة، من استخراج التليفون المحمول من معدة الشاب دون إجراء عملية جراحية، وتمت العملية من خلال المنظار الطبي.

التليفون كان كبير الحجم

وتحدثت الدكتور أسماء عن تلك العملية، مؤكدة أن الصعوبة التي واجهت الفريق في كبر حجم التليفون، مشيرة إلى أن الموبايل كان من ماركة “نوكيا”.

وأوضحت أن الشاب حاول مرارًا التخلص من الهاتف وإخراجه لكنه لم يستطع وكان لا يريد إخبار أحد بالواقعة، وفي النهاية ذهب إلى المستشفى بعد أن تدهورت صحته تمامًا.

وأضافت أن المعدة يمكنها الاحتفاظ بالأجسام الكبيرة والغريبة والدليل على ذلك “بالون المعدة” الذي يبقى لمدة سنة كاملة.

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