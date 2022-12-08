عاجل.. ولي العهد والرئيس الصيني يعقدان جلسة مباحثات رسمية (صور)

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عقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية.

وكان الرئيس الصيني قد وصل إلى الرياض، مساء أمس، لحضور 3 قمم مشتركة.

وبدعوةٍ كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – أيده الله -، وتعزيزاً للعلاقات التاريخية والشراكة الإستراتيجية المتميزة التي تجمع المملكة بجمهورية الصين الشعبية، يقوم فخامة الرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، بزيارةٍ رسمية إلى المملكة خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2022م

3 قمم يشارك فيها الرئيس الصيني

وحسب مقررات الزيارة فإن البرنامج يتضمن مشاركة الرئيس الصيني في «قمة سعودية – صينية» برئاسة خادم الحرمين الشريفين ومشاركة سمو ولي العهد، والمشاركة في «قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية»، إلى جانب المشاركة في «قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية»، وذلك بتواجد قادة الدول الخليجية والعربية.

هاشتاق «الرئيس الصيني» يتصدر التريند بالمملكة

في الوقت نفسه، تفاعل مغردون على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مع هاشتاق «#الرئيس_الصيني_في_السعودية»، وتداولوا العديد من التغريدات المرحبة بالرئيس الصيني في المملكة حيث يجري زيارة تستمر ليومين يحضر خلالها 3 قمم.

وتشهد العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية تطورًا مميزًا ووثيقًا، وتسير بوتيرة متسارعة نحو المزيد من التعاون والتفاهم المشترك بينهما في مختلف المجالات بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين.

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