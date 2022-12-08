الرئيس الصيني: أحمل مشاعر المودة والصداقة العميقة لشعب المملكة

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عبر الرئيس الصيني شي جين بينغ عن فخره بالعلاقات التي تجمع بلاده بالمملكة منذ عقود طويلة والعلاقات المتبادلة بين الشعبين في كافة المجالات.

وقال في مقال موقع بخطه في صحيفة «الرياض»: أجيء إلى الرياض مرة أخرى وأنا أحمل مشاعر المودة والصداقة العميقة من الشعب الصيني، لأشارك الأصدقاء العرب في القمة الصينية العربية الأولى والقمة الأولى للصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأضاف الرئيس الصيني: أقوم بزيارة إلى المملكة وستكون هذه الزيارة زيارة لتوارث الماضي وفتح الآفاق، وتهدف إلى تكريس الصداقة التاريخية بين الصين وبين الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي والسعودية، وستفتح عصرا جديدا للعلاقات بين الصين وبين العالم العربي ودول الخليج العربية والمملكة العربية السعودية.

الصداقة الممتدة لآلاف السنين

وأوضح أن تاريخ التواصل بين الصين والدول العربية يعود إلى ما قبل أكثر من 2000 سنة. منذ ذلك الحين، يشهد طريق الحرير البري تبادلات كثيفة بين التجار والمسافرين ويشهد طريق التوابل البحري تباري السفن الشراعية، حيث تتلألأ الحضارتان الصينية والعربية في طرفي قارة آسيا وانتقل الخزف وصناعة الورق والطباعة الصينية غربا، وانتقل علم الفلك والتقويم والطب والصيدلة العربية شرقا.

وأضاف: قمنا بتبادل الاستفادة وإلهام الابتكار وتفعيل الأفكار ونشر منجزات التواصل الحضاري إلى أنحاء العالم، مما سجل قصة ذائعة الصيت في التاريخ للتمازج والتعلم المتبادل والاستفادة المتبادلة بين الشرق والغرب.

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