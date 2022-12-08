بالفيديو.. وصول ولي عهد الكويت إلى الرياض للمشاركة في القمتين الخليجية والعربية مع الصين

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وصل منذ قليل، ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح إلى الرياض للمشاركة في القمتين الخليجية والعربية مع الصين.

وكان في مقدمة مستقبلي ولي عهد الكويت، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن نائب أمير منطقة الرياض.

ووصلت طائرة ولي عهد الكويت إلى الرياض للمشاركة في القمتين الخليجية والعربية مع الصين

3 قمم يشارك فيها الرئيس الصيني

وحسب مقررات الزيارة فإن البرنامج يتضمن مشاركة الرئيس الصيني في «قمة سعودية – صينية» برئاسة خادم الحرمين الشريفين ومشاركة سمو ولي العهد، والمشاركة في «قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية»، إلى جانب المشاركة في «قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية»، وذلك بتواجد قادة الدول الخليجية والعربية.

حضور 30 قائد دولة ومنظمة دولية

وانطلاقًا من العلاقات المتميزة التي تربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدول العربية، مع جمهورية الصين الشعبية، سيتضمن برنامج الزيارة حضور فخامة رئيس الصين «للتعاون والتنمية»، و«قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية)»، وذلك بمشاركة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية، حيث سيتم خلال القمتين مناقشة سبل تعزيز العلاقات المشتركة في كافة المجالات، وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي.

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