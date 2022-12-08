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«الوطني للأرصاد» يُعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

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«الوطني للأرصاد» يُعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

«الوطني للأرصاد» يُعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

«الوطني للأرصاد» يُعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم
٠٣:٠٧:٢٧ م، الخميس، ١٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توفر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، لحملة الدبلوم فأعلى، للعمل في الرياض.

المسمى الوظيفي:

مدير إدارة الشراكات الاستراتيجية
الشراكات الاستراتيجية
مدير قسم الجودة والمتابعة للمشاريع الارصادية
مدير التميز التشغيلي
مدير التسويق وتطوير المنتج
مشرف مراقبة الجودة والمتابعة للمشاريع الارصادية
محلل اعمال ارصاديه
محلل اول التخطيط الاستراتيجي
محلل اول التميز التشغيلي
محلل التميز التشغيلي
مدير حساب مبيعات
مدير مشروع ارصاد
أخصائي مبيعات
كبير أخصائي تسويق
كبير أخصائي قنوات التواصل الاجتماعي
أخصائي قنوات التواصل الاجتماعي
أخصائي تسويق
مدير التسعيرات والعقود
كبير أخصائي التسعيرات والعقود
أخصائي التسعيرات والعقود
كبير ممثل خدمة عملاء
ممثل خدمة عملاء
منسق استراتيجية وتسويق
منسق تخطيط وتميز تشغيلي
أخصائي تقارير وأنظمة أرصادية
أخصائي إحصاء جودة توقعات الطقس
أخصائي خدمات مناخ
أخصائي نظم معلومات جغرافية
أخصائي ارصاد جوية
مصمم ارصادي لنشر المعلومات
محلل بيانات جودة توقعات الطقس
أخصائي وثائق ومحفوظات
مشرف وحدة التميز
مشرف وحدة التخطيط للطوارئ
أخصائي امن سيراني
مشرف غرفة الطوارئ المركزية
أخصائي استجابة حوادث للأمن السيبراني
أخصائي هوية الوصول والتحكم للأمن السيبراني.
التخصصات:
إدارة الاعمال.
المالية
محاسبة
القانون
الهندسة
علوم الحاسب.
علوم البيانات.
التسويق.
تقنية المعلومات.
إدارة أنظمة المعلومات.
أبحاث الأرصاد الجوية.
نظريات الأبحاث.
وغيرها
التقديم
متاح ابتداء من اليوم 14 جمادى الأولى 1444 هـ وينتهي 24-05-1444 الموافق 18 ديسمبر 2022
طريقة التقديم:
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).

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الأرصاد المركز الوطني للأرصاد وظائف المركز الوطني للأرصاد وظائف شاغرة وظيفة

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