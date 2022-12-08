«الدفاع الروسية»: مقتل 200 جندي أوكراني ونحو 100 مرتزق بولندي

تواصل – وكالات:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن العمليات العسكرية أسفرت عن مقتل أكثر من 200 جندي أوكراني، و90 مرتزقا بولنديًا على الأقل خلال اليوم الماضي.

تدمير منصتي إطلاق راجمات صواريخ أمريكية

وأوضحت أنها تمكنت من تدمير منصتي إطلاق راجمات صواريخ أمريكية وألمانية في مقاطعة زابوريجيا، القضاء على أكثر من 70 جنديا أوكرانيا وتدمير مركبتي مشاة وثلاث سيارات على محور كوبيانسك، حسب «روسيا اليوم».

فيما كشفت وزارة الخارجية الروسية أن عقود توريد الأسلحة لأوكرانيا تكشف أن واشنطن تخطط لاستمرار الأعمال القتالية حتى عام 2025.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، إنها بصدد فرض حزمة عقوبات تاسعة لتشديد الضغط على روسيا، مؤكدة أ،ها تعتزم فرض عقوبات على 3 مصارف روسية إضافية بما في ذلك حظر كامل للمعاملات على مصرف التنمية الإقليمي الروسي، وأنها تقترح إضافة ما يقرب من 200 فرد وكيان إلى قائمة العقوبات المتعلقة بروسيا.

ويوم أمس، أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن العملية تهدف لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات”.

الرئيس الأوكراني يفجر مفاجأة: هذا موعد انتهاء الحرب

في الوقت نفسه، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن الصراع في أوكرانيا سينتهي في العام المقبل.

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه المستشار الألماني أن خطر استخدام الأسلحة النووية في الصراع الأوكراني انخفض بفضل الضغط الدولي.

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