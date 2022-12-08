المفتي: قرارات القيادة أسهمت في تجاوز المملكة الآثار الاقتصادية التي يعاني منها العالم

تواصل – واس:

أشاد سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، بما تحقق في الميزانية العامة للدولة لعام 1444- 1445هـ بفضل الله ثم بجهود القيادة الرشيدة التي تعمل بإخلاص وتفانٍ لخدمة الدين والوطن والمواطن.

الميزانية تحمل بشائر الخير والنماء لأبناء هذا الوطن

ونوّه سماحة مفتي عام المملكة بما تحمله هذه الميزانية من بشائر الخير والنماء لأبناء هذا الوطن المعطاء وتدعم مسيرة التنمية المستدامة التي تنعم بها بلادنا المباركة في هذا العهد الزاهر تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ.

جاء ذلك في تصريح لسماحته بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة أمس، خلال جلسة مجلس الوزراء الذي عقد برئاسة خادم الحرمين الشريفين ــ أيده الله ــ، حيث رفع سماحته التهنئة المقرونة بصادق الدعاء للقيادة الرشيدة وعموم الشعب السعودي باسمه وباسم أعضاء هيئة كبار العلماء بالمملكة، سائلاً الله تعالى أن يزيد هذا البلد وقيادته من التوفيق والإعانة لخدمة الدين والوطن والمواطن، وأن يديم عليه نعمة التقدم والرقي والازدهار.

وأكد سماحته أن ما تحقق من خير وبركة لهذه البلاد هو بفضل الله عز وجل ثم تمسك هذه البلاد بتحكيم شرع الله والعمل بسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم-، وخدمتها للإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم، مثنياً سماحته بما تلقاه الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، وبقية أجهزة الدولة من دعم سخي كي تؤدي مهامها على أكمل وجه بما يحقق تطلعات ورؤى القيادة الرشيدة.

استمرار الانطلاقة الاقتصادية للمملكة

واختتم سماحته تصريحه قائلاً :” إن القرارات الموفقة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ــ رعاهما الله ــ أسهمت في تجاوز المملكة الآثار الاقتصادية التي يعاني منها العالم ولله الحمد والمنة، واستمرار الانطلاقة الاقتصادية للمملكة، نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والمالية، وفق رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى الاهتمام بأمن وصحة المواطنين والمقيمين، والتنمية البشرية، واستمرار النمو والتنويع الاقتصادي، والاستدامة المالية.

اقرأ أيضًا:

وزير التعليم: مخصصات الوزارة من الميزانية تضع المملكة ضمن الأنظمة التعليمية العالمية

«وزير النقل»: الميزانية العامة للدولة تؤكد كفاءة الاقتصاد السعودي والسياسات المالية

وزير الموارد البشرية: 5 أولويات لإنفاق الوزارة في ميزانية 2023

بالفيديو.. وزير المالية: لا تغيير في ضريبة القيمة المضافة أو رسوم العاملين الأجانب حاليًا

النص الكامل لقرار مجلس الوزراء بشأن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444 / 1445هـ ( 2023م )

مجلس الوزراء يقر ميزانية المملكة 2023.. الإيرادات 1130 مليار ريال وفائض الميزانية 16 مليار ريال