الجدعان: الإستراتيجية الوطنية للتخصيص على وشك الانتهاء

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كشف محمد بن عبد الله الجدعان، وزير المالية، أن القطاع الخاص لديه القدرة على تنفيذ المشاريع بديناميكية وسرعة أكبر وتكلفة أقل عادة، لذلك تبنى مشاريع التخصيص على هذه الآلية.

وأوضح “الجدعان – بحسب “أرقام” – أن الإستراتيجية الوطنية للتخصيص على وشك الانتهاء.

نجاحات عديدة بعد اعتماد آلية التخصيص الجديدة

وأوضح أنه بسبب آلية التخصيص التي تم إعدادها والإعلان عنها حدثت نجاحات سواء فيما يتعلق بعقود الشراكة، مضيفًا: كان هناك أكثر من 22 عقد شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في الموانئ وتحلية المياه والصرف الصحي والقطاع الصحي والخدمات اللوجستية وغيرها.

وأشار إلى أنه يتم في الربع الأول من العام 2023، نشر قوائم المشاريع المتوقع تخصيصها والتي تبلغ تقريبًا 200 مشروع، وهي حاليًا في مستويات مختلفة من الدراسة والتأهيل والعروض وغيرها.

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