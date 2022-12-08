الصحة: تسجيل 55 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 50 حالة

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كشفت وزارة الصحة عن تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» المسبب لمرض «كوفيد-19»، اليوم، في مقابل تعافي 50 حالة، ووفاة 3 حالات.

ارتفاع حالات الإصابة الإجمالية

وارتفع اجمالي حالات الإصابة منذ ظهور أول حالة في 826 ألف و64 حالة، من بينها 3086 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة.

وتتضمن الحالات النشطة 34 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

حالات التعافي

في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 813 ألف و498 حالة، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9480 حالة.

وأوصت الوزارة الجميع بضرورة التواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، وذلك للحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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