«المالية»: نمو الناتج المحلي الإجمالي 8.5% في 2022.. والقطاع الخاص 5.9%

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أعلنت وزارة المالية عن أبرز المؤشرات الاقتصادية لميزانية المملكة لعام 2023، مؤكدة أن التوقعات تشير لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2022 بواقع 8.5% مدعومًا بالنمو في الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية.

وأوضحت أن نسبة نمو الناتج المحلي لعام 2023م يبلغ 3.1%، مشيرة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن يبلغ 3.957 تريليون ريال، مع تقديرات ببلوغه 3.869 تريليون ريال في عام 2023.

استمرار وتيرة النمو الإيجابية

وأشارت إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى استمرار وتيرة النمو الإيجابية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ليصل إلى 8.5% بنهاية عام 2022؛ مدفوعًا بالنمو في الناتج المحلي للأنشطة النفطية ومدعومًا بارتفاع الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية (القطاع الخاص) والذي من المتوقع أن يسجل 5.9%.

وأضافت أنه من المتوقع أن يواصل معدل التضخم الارتفاع ليصل في المتوسط إلى 2.6% بنهاية العام 2022، مشيرة إلى أن مستويات معدلات التضخم في المملكة “مقبولة” ولاتزال أقل من المعدلات المسجلة عالميًا.

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