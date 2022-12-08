عاجل.. ولي العهد يستقبل الرئيس الصيني في الديوان الملكي (فيديو)

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، في الديوان الملكي.

وكان الرئيس الصيني قد وصل إلى الرياض، مساء أمس، لحضور 3 قمم مشتركة.

3 قمم يشارك فيها الرئيس الصيني

وحسب مقررات الزيارة فإن البرنامج يتضمن مشاركة الرئيس الصيني في «قمة سعودية – صينية» برئاسة خادم الحرمين الشريفين ومشاركة ولي العهد، والمشاركة في «قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية»، إلى جانب المشاركة في «قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية»، وذلك بتواجد قادة الدول الخليجية والعربية.

هاشتاق «الرئيس الصيني» يتصدر التريند بالمملكة

في الوقت نفسه، تفاعل مغردون على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مع هاشتاق «#الرئيس_الصيني_في_السعودية»، وتداولوا العديد من التغريدات المرحبة بالرئيس الصيني في المملكة حيث يجري زيارة تستمر ليومين يحضر خلالها 3 قمم.

وتشهد العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية تطورًا مميزًا ووثيقًا، وتسير بوتيرة متسارعة نحو المزيد من التعاون والتفاهم المشترك بينهما في مختلف المجالات بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين.

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