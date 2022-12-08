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استقبال رسمي للرئيس الصيني في الديوان الملكي (فيديو)
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استقبال رسمي للرئيس الصيني في الديوان الملكي (فيديو)

استقبال رسمي للرئيس الصيني في الديوان الملكي (فيديو)

استقبال رسمي للرئيس الصيني في الديوان الملكي (فيديو)
١٢:٣٥:٥٠ م، الخميس، ١٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

شهد الديوان الملكي، استقبالًا رسميًا لرئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ.

ووصل الرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية إلى الرياض، مساء أمس، لحضور 3 قمم مشتركة.

3 قمم يشارك فيها الرئيس الصيني

وتضمن برنامج الزيارة مشاركة الرئيس الصيني في القمم التالية:

1- “قمة سعودية – صينية برئاسة خادم الحرمين الشريفين ومشاركة سمو ولي العهد.

2- المشاركة في “قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية”.

3- المشاركة في “قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية”، وذلك بتواجد قادة الدول الخليجية والعربية.

هاشتاق «الرئيس الصيني» يتصدر التريند بالمملكة

في الوقت نفسه، تفاعل مغردون على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مع هاشتاق «#الرئيس_الصيني_في_السعودية»، وتداولوا العديد من التغريدات المرحبة بالرئيس الصيني في المملكة حيث يجري زيارة تستمر ليومين يحضر خلالها 3 قمم.

كما تداول المغردون فيديوهات للحظة استقبال طائرة الرئيس الصيني ومرافقة طائرات سعودية لها وكذلك العرض الجوي الذي تم إعداده أثناء استضافته.

وتشهد العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية تطورًا مميزًا ووثيقًا، وتسير بوتيرة متسارعة نحو المزيد من التعاون والتفاهم المشترك بينهما في مختلف المجالات بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين.

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