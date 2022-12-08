وزير الحج والعمرة: ميزانية المملكة حققت العديد من النتائج الإيجابية على مستوى الوزارة

تواصل – واس:

رفع معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1444 / 1445 هـ – 2023.

الميزانية العامة للدولة تعكس متانة الاقتصاد الوطني

وأكد الدكتور الربيعة، أن الميزانية العامة للدولة تعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات والتقلبات الاقتصادية العالمية، منوهًا إلى أن الميزانية تضمن استمرارية المشاريع التنموية المستدامة في القطاعات الصحية والأمنية واللوجستية، في جميع مناطق ومدن المملكة بما فيها الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، وذلك امتدادًا لالتزام واهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- لتوفير جودة الحياة للمواطنين وزوار المدن من الحجاج والمعتمرين، تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030.

الميزانية تجاوزت جميع الظروف والتحديات الاقتصادية

وأوضح معاليه في تصريح بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام القادم 2023، أن الميزانية واصلت الإنفاق على جميع القطاعات لتلبية الطلب على الخدمات الأساسية، متجاوزةً جميع الظروف والتحديات الاقتصادية، وذلك في إطار الاهتمام المستمر على المستوى الاقتصادي والاجتماعي؛ لتحقيق العيش الكريم للمواطنين والزوار من ضيوف الرحمن القادمين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ونوه إلى ما تحقق من إنجازات نوعية لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030 بالشكل المتوازن الذي يدعم النمو الاقتصادي من خلال تنمية الصناعات المحلية والصادرات الخارجية، وتفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي، إضافةً إلى رفع كفاءة الإنفاق الحكومي في المشاريع النوعية التي تعتمد على التقنيات المتطورة والإبداع والابتكار للدفع بعجلة التنمية نحو مزيد من التقدم للوطن والمواطنين.

نتائج إيجابية على مستوى قطاع الحج والعمرة

وأشار الوزير إلى أن العام 2022 شهد عددًا من النتائج الإيجابية على مستوى قطاع الحج والعمرة بدعم وتمكين من القيادة الرشيدة – أيدها الله- وهو ما أثمر عنه:

الاستمرار في تسهيل الإجراءات لقدوم أكثر من 900 ألف حاج، ونحو 6 ملايين معتمر من جميع دول العالم.

توفير المزيد من الخيارات والخدمات التي تلبي تطلعات الحجاج والمعتمرين بالشراكة مع 10 آلاف شركة من القطاع الخاص تعمل في منظومة الحج والعمرة.

تقديم 121 خدمة عبر منصة “نسك” ضمن حلول رقميّة ميسّرة توفر الجهد والوقت وتثري التجربة الدينية، وذلك بالشراكة مع كافة الجهات الحكومية تحت مظلة برنامج خدمة ضيوف الرحمن -أحد برامج رؤية المملكة 2030.

اقرأ أيضًا:

وزير التعليم: مخصصات الوزارة من الميزانية تضع المملكة ضمن الأنظمة التعليمية العالمية

«وزير النقل»: الميزانية العامة للدولة تؤكد كفاءة الاقتصاد السعودي والسياسات المالية

وزير الموارد البشرية: 5 أولويات لإنفاق الوزارة في ميزانية 2023

بالفيديو.. وزير المالية: لا تغيير في ضريبة القيمة المضافة أو رسوم العاملين الأجانب حاليًا

النص الكامل لقرار مجلس الوزراء بشأن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444 / 1445هـ ( 2023م )

مجلس الوزراء يقر ميزانية المملكة 2023.. الإيرادات 1130 مليار ريال وفائض الميزانية 16 مليار ريال