«الصحة» تحذر من خطورة الإنفلونزا الموسمية على الأطفال

تواصل – واس:

قالت وزارة الصحة إن الأطفال من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا الموسمية ومضاعفاتها نظرًا لكونهم في طور النمو وبناء الجهاز المناعي.

ونشرت الوزارة “إنفوجرافيك” عبر حسابها في تويتر، مؤكدة أن الأطفال من عمر عامين إلى 5 أعوام تكون إصابتهم خطيرة حين تعرضهم للإصابة في الإنفلونزا الموسمية، في حين تكون أشد خطورة على الأطفال من عمر 6 أشهر حتى عمر عامين.

ودعت “الصحة” الجميع إلى المبادرة بحجز موعد لأطفالهم عبر تطبيق “صحتي” للحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية.

الوزارة تحدد أماكن المراكز للحصول على لقاح الإنفلونزا

كانت الوزارة قد حددت أماكن المراكز التي يمكن من خلالها الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية في أي منطقة من مناطق المملكة.

جاء ذلك في رد على سؤال مغرد استفسر عن الأماكن التي يمكن من خلالها الحصول على اللقاح في الرياض.

وردت الوزارة عبر حسابها الرسمي “الصحة 937″، بقولها: “من خلال المرفق التالي يمكن معرفة المراكز التي تقدم لقاح الانفلونزا الموسمية في منطقتك (اضغط هنا).

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