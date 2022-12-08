طالب علم صيني أقام في المملكة لسنوات: شعب كريم ويتعامل بأخلاق طيبة

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قال أحد طلاب العلم الصينيين، والذي أقام في المملكة لسنوات، إن شعب المملكة عظيم وكريم ويتعامل مع الجميع بالأخلاق الطيبة.

6 سنوات أجمل أيام عمري

وأوضح في تصريح لـ«برنامج اليوم»، أنه أقام في المملكة لمدة ست سنوات، دارسًا ومتعلمًا ومتأثرًا بمعاملة شعب المملكة الطيبة الكريمة التي لم ولن ينساها، مؤكدًا أنها أجمل أيام عمره.

وأضاف أنه عند قدومه للمملكة وجد أمامه صعوبة اللغة، ولكن ساعده العديد من شباب المملكة على تعلم اللغة العربية بكل سهولة ويسر، وبمبادرة شخصية منهم تجاهه وتجاه الآلاف من المقيمين على أرض المملكة.

هاشتاق «الرئيس الصيني» يتصدر التريند بالمملكة

في الوقت نفسه، تفاعل مغردون على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مع هاشتاق «#الرئيس_الصيني_في_السعودية»، وتداولوا العديد من التغريدات المرحبة بالرئيس الصيني في المملكة حيث يجري زيارة تستمر ليومين يحضر خلالها 3 قمم.

كما تداول المغردون فيديوهات للحظة استقبال طائرة الرئيس الصيني ومرافقة طائرات سعودية لها وكذلك العرض الجوي الذي تم إعداده أثناء استضافته.

ووصل الرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية إلى الرياض، مساء أمس، لحضور 3 قمم مشتركة.

3 قمم يشارك فيها الرئيس الصيني

وتضمن برنامج الزيارة مشاركة الرئيس الصيني في القمم التالية:

1- “قمة سعودية – صينية برئاسة خادم الحرمين الشريفين ومشاركة سمو ولي العهد.

2- المشاركة في “قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية”.

3- المشاركة في “قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية”، وذلك بتواجد قادة الدول الخليجية والعربية.

وتشهد العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية تطورًا مميزًا ووثيقًا، وتسير بوتيرة متسارعة نحو المزيد من التعاون والتفاهم المشترك بينهما في مختلف المجالات بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين.

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