وزير الموارد البشرية: 5 أولويات لإنفاق الوزارة في ميزانية 2023

تواصل – واس:

رفع معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله -، بمناسبة صدور ميزانية الدولة للعام المالي 1444 – 1445هـ (2023).

وأشار الراجحي إلى ما تضمنته الميزانية من سياسات وتوجهات كريمة تعزز من معدلات النمو والتنمية الاقتصادية للمملكة، والاستدامة المالية، وتنويع مصادر الدخل، والاستثمار الأمثل للموارد بجودة وكفاءة الإنفاق، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ المبادرات والإصلاحات الاقتصادية، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، رغم الظروف والتحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وقال معاليه: إن ما تم تخصيصه من ميزانيات مالية لقطاع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يعكس حجم الاهتمام بهذا القطاع، وتمكينه من تحقيق مستهدفاته التنموية والاقتصادية، ورفع نسبة مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، والمساهمة في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة.

5 أولويات لإنفاق الوزارة في ميزانية 2023

وأشار إلى أن أولويات الإنفاق على قطاع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سيتركز في ميزانية 2023 على:

1 – إدارة وتطوير رأس المال البشري.

2 – دعم برامج التوطين بالشراكة مع القطاع الخاص.

3 – تطوير سياسات وبيئة العمل.

4 – تنمية القطاع غير الربحي.

5 – تمكين مستفيدي الدعم من العمل والمشاركة المجتمعية.

تحقيق منجزات نوعية خلال العام المالي 2022

وأضاف: إن الوزارة بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله – حققت منجزات نوعية خلال العام المالي 2022؛ حيث انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 9.7%، وهي الأدنى منذ عشرين عاماً، كما تخطت أعداد العاملين السعوديين في القطاع الخاص حاجز الـ 2.2 مليون وهذا الرقم الأعلى تاريخياً.

وتابع أن عدد توظيف المواطنين الذين لم يسبق لهم الاشتراك في التأمينات الاجتماعية في عام 2022م بلغ أكثر من 550 ألف موظف جديد، كذلك ارتفع عدد المواطنات العاملات في القطاع الخاص ليصل إلى نحو 700 ألف عاملة، يمثلن نسبة 36% من إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص، إضافة إلى نمو متوسط نسبة التوطين في جميع المهن والأنشطة التي صدر لها قرار توطين بمتوسط 40%.

القطاع العام حقق 80.5% في مؤشر الارتباط الوظيفي لعام 2022

وأشار معاليه إلى انطلاق أعمال برنامج التخطيط الإستراتيجي للقوى العاملة في القطاع العام الذي يبلغ أعداد الموظفين فيه اليوم حوالي 1.7 مليون موظف في أكثر من 640 جهة حكومية، موضحاً أن القطاع العام حقق في مؤشر الارتباط الوظيفي للعام المنصرم 80.5% وتعد الأعلى منذ بدء قياسه، ومتجاوزة مستهدفات رؤية المملكة لهذا العام.

ونوه معالي المهندس الراجحي بالمنجزات النوعية التي يحققها قطاع التنمية الاجتماعية، حيث بلغت نسبة نمو منظمات القطاع غير الربحي 165% منذ انطلاق رؤية 2030 لتصل إلى 3695 منظمة، وبنسبة حوكمة أكثر من 80%، كما بلغ عدد المتطوعين أكثر من 527 ألف متطوع ومتطوعة، وتمكين أكثر من 170 ألف مواطن ومواطنة من الاستفادة من دعم الضمان الاجتماعي.

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