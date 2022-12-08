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«حقوق الإنسان الإيرانية»: ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات إلى 458 قتيلًا

«حقوق الإنسان الإيرانية»: ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات إلى 458 قتيلًا

«حقوق الإنسان الإيرانية»: ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات إلى 458 قتيلًا
١١:٥٦:٥٨ ص، الخميس، ١٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في تقريرها، اليوم، أن عدد القتلى في الاحتجاجات التي تعمّ البلاد وصل إلى 458 قتيلاً.

إعدام أحد معتقلي الانتفاضة الشعبية في طهران

وصباح اليوم، قرر القضاء الإيراني إعدام محسن شكاري، أحد معتقلي الانتفاضة الشعبية الإيرانية التي انطلقت قبل ثلاثة أشهر تنديدًا بالقمع المتواصل من الأجهزة الأمنية.

وحسب «إيران إنترناشيونال»، فإن محسن شكاري، كان أحد معتقلي الانتفاضة الشعبية الإيرانية، وقام بإغلاق شارع ستار خان في العاصمة طهران.

يأتي هذا بعد يوم واحد فقط، من تصريحات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، والذي اعتبره البعض تراجعًا أمام انتفاضة الشباب، مؤكدًا أنه يجب سماع الاعتراضات والحرص على التواصل مع الشباب للاستفادة من آرائهم.

حزمة جديدة من العقوبات ضد النظام الإيراني

فيما قرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة ضد النظام الإيراني، مؤكدًا أن الاتحاد سيطبق حزمة جديدة من العقوبات ضد النظام الإيراني الاثنين المقبل، مؤكدة أن هذه العقوبات تتعلق بقضايا حقوق الإنسان في إيران وتقديم طائرات مسيرة لروسيا.

شقيقة «خامنئي» تنضم للثورة وتدعو لإسقاط النظام

في ضربة جديدة لنظام الملالي، وبعد اعتقال ابنة شقيقة المرشد لهجومها على النظام وفضحه، انضمت شقيقة المرشد الإيراني علي خامنئي إلى ابنتها الناشطة فريدة مرادخاني المعتقلة منذ 27 من نوفمبر الماضي، معلنة تبرؤها من أخيها، داعية إلى إسقاط نظام الملالي، مع تصاعد الانتفاضة المتواصلة للشهر الثالث على التوالي.

استمرار إضراب أسواق أكثر من 29 مدينة

يأتي هذا في الوقت الذي تستمر فيه الاحتجاجات والإضرابات في أسواق أكثر من 29 مدينة إيرانية، والتي تواصل الإضراب لليوم الثاني على التوالي، تلبية لدعوات الإضراب العامة في جميع أنحاء البلاد.

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الكلمات الدلالية:
إعدام متظاهر احتجاجات إيران شقيقة خامنئي طهران محسن شكاري

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