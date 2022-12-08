16 تريليون ريال إيرادات ميزانية المملكة منذ بداية القرن الـ 21

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كشف أحدث رصد لأداء ميزانية المملكة أنها حققت إيرادات بلغت قيمتها 16.27 تريليون ريال (4.34 تريليون دولار) منذ بداية القرن الـ 21 وحتى نهاية الربع الثالث من عام 2022، وفقًا لموقع “مباشر”.

واستطاعت المملكة تحقيق إيرادات نفطية في أول 22 عامًا من القرن الـ 21 (حتى نهاية الربع الثالث من عام 2022) بلغت قيمتها 12.86 تريليون ريال (3.43 تريليون دولار).

كما بلغت قيمة إيرادات الميزانية غير النفطية 3.41 تريليون ريال (909.6 مليار دولار) منذ بداية القرن الـ 21 وحتى نهاية الربع الثالث من عام 2022.

المملكة تسجل أعلى الإيرادات في عام 2012

وسجلت المملكة في عام 2012 أعلى إيرادات بالميزانية في تاريخها؛ إذ وصلت خلاله إلى 1.25 تريليون ريال (332.27 مليار دولار)، وذلك نتيجة تحقيق أعلى إيرادات نفطية في تاريخها بواقع 1.14 تريليون ريال (305.07 مليار دولار).

وشهد الإيرادات في عام 2021 أعلى مستوى في 7 سنوات؛ بعد بلوغها 965 مليار ريال (257.33 مليار دولار)، فيما لم تتجاوز الإيرادات حاجز التريليون ريال منذ العام 2014 عندما بلغت 1.040 تريليون ريال (277.33 مليار دولار).

وبالنسبة لحجم الإنفاق، يعد عام 2014 هو الأكثر تسجيلاً لمعدلات الإنفاق بواقع 1.14 تريليون ريال (304.25 مليار دولار)، يليه عام 2018 بإنفاق بلغ 1.08 تريليون ريال (287.73 مليار دولار).

وحققت الميزانية فائضًا منذ بداية القرن الـ 21 وحتى نهاية الربع الثالث من عام 2022 بقيمة 569.87 مليار ريال (151.97 مليار دولار).

الميزانية تسجل عجزًا خلال 11 عامًا

وسجلت الميزانية عجزًا خلال 11 عامًا منذ بداية القرن الـ 21 وحتى عام 2022؛ مقابل 11 مرة سجلت فيها فائضًا.

وحققت المملكة أعلى فائض تاريخي في ميزانيتها خلال عام 2008؛ بواقع 580.92 مليار ريال (154.91 مليار دولار)؛ نتيجة تحقيق إيرادات بلغت 1.1 تريليون ريال (293.6 مليار دولار)، مقابل مصروفات بلغت 520.07 مليار ريال (138.69 مليار دولار).

ومنذ عام 2013 لم تحقق الميزانية أي فائض، لكنها حققت العام الجاري فائضًا تجاوز 149.5 مليار ريال (39.87 مليار دولار) في أول 9 شهور فقط.

كما سجل عام 2015 أعلى عجز بالميزانية على الإطلاق بواقع 388.6 مليار ريال (103.63 مليار دولار)، نتيجة انخفاض الإيرادات إلى 612.69 مليار ريال (163.38 مليار دولار)، مقابل مصروفات تجاوزت 1 تريليون ريال (266.93 مليار دولار).

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