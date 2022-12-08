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«وزير النقل»: الميزانية العامة للدولة تؤكد كفاءة الاقتصاد السعودي والسياسات المالية

«وزير النقل»: الميزانية العامة للدولة تؤكد كفاءة الاقتصاد السعودي والسياسات المالية

«وزير النقل»: الميزانية العامة للدولة تؤكد كفاءة الاقتصاد السعودي والسياسات المالية
١٠:٤٣:١٢ ص، الخميس، ١٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

رفع معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- ولكافة الشعب السعودي بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444 – 1445 (2023).

وأكد معالي الجاسر أن الميزانية العامة للعام 2023 تؤكد متانة الاقتصاد السعودي وكفاءة السياسات المالية، التي ستسهم إن شاء الله في دعم النمو وتنويع القاعدة الاقتصادية، وتطوير الخدمات العامة وتعزيز البنية التحتية، وترسيخ مكانة المملكة لتصبح مركزاً لوجستياً عالمياً وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

تنفيذ حزمة واسعة من البرامج والمشروعات الحيوية

ونوّه معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية بالرعاية والدعم الكبيرين الذي تحظى به كافة القطاعات الخدمية والتنموية بالمملكة، من لدن القيادة الرشيدة – أيدها الله -؛ لترسيخ التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة في مختلف الميادين، مشيدًا بما تضمّنته الميزانية من مخصصات لتنفيذ حزمة واسعة من البرامج والمشروعات الحيوية لقطاع التجهيزات الأساسية والنقل، وتطوير البنية التحتية واستخدام أحدث التقنيات والخدمات في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وصولاً لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد أمنها وقيادتها وأن يديم عليها نعمة الاستقرار والازدهار.

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