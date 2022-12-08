الخميس، ١٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب.. وعيار 22 يسجل 198 ريالاً
وزير الخارجية: العلاقات الاقتصادية بين المملكة والصين تسير بخطواتٍ متسارعة
وظائف شاغرة في المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية.. المسميات ورابط التقديم
«وزير النقل»: الميزانية العامة للدولة تؤكد كفاءة الاقتصاد السعودي والسياسات المالية
انخفاض مستمر.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة
هاشتاق «الرئيس الصيني في السعودية» يتصدر تريند المملكة.. ومغردون: «مرحبًا بضيفنا الغالي»

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب.. وعيار 22 يسجل 198 ريالاً

ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب.. وعيار 22 يسجل 198 ريالاً

ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب.. وعيار 22 يسجل 198 ريالاً
١١:٠٩:٠٢ ص، الخميس، ١٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس الموافق 8 من ديسمبر 2022، بعد ارتفاع شهدته أمس، وسجل عيار 24 نحو 216.14 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 198.13 ريال.

انخفاض طفيف في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 189.13 ريالاً

عيار 21 يسجل 189.13 ريال

كما سجل الذهب عيار 21 نحو 186.83 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 162.11 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 126.08 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 108.07 ريال.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب.. وعيار 22 يسجل 196 ريالاً

الكلمات الدلالية:
أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب في السعودية سعر الذهب سعر الذهب الآن سعر الذهب اليوم سعر الذهب بدون مصنعية سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 21

مواد ذات صلة

المزيد
توقعات بأجواء «شديدة الحرارة» على المملكة غًدا

توقعات بأجواء «شديدة الحرارة» على المملكة غًدا

١١:١٣ ص، الأثنين، ٢٠ أبريل ٢٠١٥
الدمام.. بلاغ مواطن يقود لضبط «معمل» يُقلد علامات تجارية للعطور (صور)

الدمام.. بلاغ مواطن يقود لضبط «معمل» يُقلد علامات تجارية للعطور (صور)

١٠:٣٧ م، السبت، ٠١ يوليو ٢٠١٧
“تواصل” تكشف تحريف رسالة إمام “جامع عثمان” بالواديين

“تواصل” تكشف تحريف رسالة إمام “جامع عثمان” بالواديين

٠٥:٤٧ ص، الأثنين، ٠٧ يوليو ٢٠١٤
إيداع المعاش الشهري ومبالغ الغذاء لمستفيدي «الضمان الاجتماعي»

إيداع المعاش الشهري ومبالغ الغذاء لمستفيدي «الضمان الاجتماعي»

٠٣:٠١ م، الأربعاء، ٠١ مارس ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *