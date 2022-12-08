ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب.. وعيار 22 يسجل 198 ريالاً

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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس الموافق 8 من ديسمبر 2022، بعد ارتفاع شهدته أمس، وسجل عيار 24 نحو 216.14 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 198.13 ريال.

انخفاض طفيف في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 189.13 ريالاً

عيار 21 يسجل 189.13 ريال

كما سجل الذهب عيار 21 نحو 186.83 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 162.11 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 126.08 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 108.07 ريال.

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