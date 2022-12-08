وزير الخارجية: العلاقات الاقتصادية بين المملكة والصين تسير بخطواتٍ متسارعة

تواصل – فريق التحرير:

قال الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، إن العلاقات الاقتصادية بين المملكة والصين تسير بخطواتٍ متسارعة.

زيارة رئيس الصين تحقق النمو والازدهار

وأوضح في تصريحات له، اليوم، أن دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للرئيس الصيني شي جين بينغ، لزيارة المملكة، تأتي لتؤكد على عزم المملكة والصين والأشقاء في منطقتنا الخليجية والعربية نحو تعزيز العمل المشترك، وتطوير العلاقات الإستراتيجية المتميزة بين بلداننا، بما يحقق المزيد من النمو والازدهار لشعوبنا ودولنا.

صداقة وثقة متبادلة وتعاون وتنسيق مستمر

وأكد – حسب «العربية» – أن العلاقات بين المملكة والصين إستراتيجية ووثيقة في ظل التطورات والتغيرات التي تشهدها الساحة الدولية، حيث تتميز بالصداقة والثقة المتبادلة والتعاون والتنسيق المستمر، مشيرًا إلى ما أسهمت به اللجنة السعودية ـ الصينية المشتركة رفيعة المستوى من تطوير للعلاقات بين البلدين في العديد من المجالات.

الصين تحتل المركز الأول كشريك تجاري للمملكة

وأضاف أنه العلاقات بين البلدين متميزة خاصة وأن الصين تحتل المركز الأول كشريك تجاري للمملكة، والمركز الأول كوجهة للصادرات والواردات السعودية منذ عام 2018، ومشيرًا إلى أن حجم التجارة البينية بلغ 309 مليارات ريال في العام 2021م بزيادة 39% عن العام 2020م، في ظل رؤية المملكة 2030، ومبادرة الحزام والطريق، اللتين تطرحان فرصًا واعدة للتعاون والمنفعة المتبادلة والتنمية المستدامة.

تكثيف التعاون مع الصين في كل المجالات

وأشار إلى أن المملكة تتطلع للعمل مع جمهورية الصين الصديقة والأشقاء في دول الخليج والدول العربية من خلال القمم الثلاثة التي تستضيفها العاصمة الرياض على تكثيف التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وذلك تحقيقًا لتطلعات دولنا وشعوبنا نحو المزيد من الأمن والاستقرار.

اقرأ أيضًا:

غدًا.. 3 قمم يشارك فيها الرئيس الصيني بالمملكة

المملكة والصين.. تاريخ حافل وآفاق مستقبلية مشرقة (صور)

هاشتاق «الرئيس الصيني في السعودية» يتصدر تريند المملكة.. ومغردون: «مرحبًا بضيفنا الغالي»