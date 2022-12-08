وظائف شاغرة في المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية.. المسميات ورابط التقديم

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أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية “سرب” عن فتح باب التسجيل لدراسة البرنامج المتخصص في “برنامج قائد قطار المشاعر المقدسة”.

وحدد المعهد بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدم على رأسها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

المسمى

1- قائد قطار المشاعر المقدسة.

الشروط

-أن يكون المتقدم سعودي / سعودية الجنسية.

-حاصل على شهادة دبلوم الكلية المتوسطة أو ما يعادلها

-درجة القياس عن 60% فما أعلى.

اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.

-لائق طبياً.

-العمر من 18 – 26 سنة.

-المستوى المطلوب في اللغة الإنجليزية (IELTS level 4) أو ما يعادلها.

المزايا

التوظيف في مهنة قائد قطار بعد اجتياز البرنامج التدريب.

مكافأة 3,000 ريال أثناء التدريب.

الحصول على كافة مزايا الموظف من تسجيل في التأمينات والتأمين الطبي.

مدة التدريب

سنة.

مكان التدريب

مكة المكرمة.

موعد التقديم

متاح التقديم من اليوم الأربعاء وينتهي التقديم يوم الخميس الموافق 2022/12/22م.

بداية التدريب يوم الأحد بتاريخ 1444/06/15هـ الموافق 2023/01/08م.

طريقة التقديم

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