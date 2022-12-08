الخميس، ١٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
وظائف شاغرة في المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية.. المسميات ورابط التقديم
«وزير النقل»: الميزانية العامة للدولة تؤكد كفاءة الاقتصاد السعودي والسياسات المالية
انخفاض مستمر.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة
هاشتاق «الرئيس الصيني في السعودية» يتصدر تريند المملكة.. ومغردون: «مرحبًا بضيفنا الغالي»
تنبيه مهم من الصندوق العقاري حول تمويل البناء الذاتي
صباح اليوم.. النظام الإيراني يعدم أحد معتقلي الانتفاضة الشعبية في طهران

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

وظائف شاغرة في المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية.. المسميات ورابط التقديم

وظائف شاغرة في المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية.. المسميات ورابط التقديم

وظائف شاغرة في المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية.. المسميات ورابط التقديم
١٠:٤٤:٥٧ ص، الخميس، ١٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية “سرب” عن فتح باب التسجيل لدراسة البرنامج المتخصص في “برنامج قائد قطار المشاعر المقدسة”.

وحدد المعهد بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدم على رأسها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

المسمى

1- قائد قطار المشاعر المقدسة.

الشروط

-أن يكون المتقدم سعودي / سعودية الجنسية.

-حاصل على شهادة دبلوم الكلية المتوسطة أو ما يعادلها

-درجة القياس عن 60% فما أعلى.

اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.
-لائق طبياً.

-العمر من 18 – 26 سنة.

-المستوى المطلوب في اللغة الإنجليزية (IELTS level 4) أو ما يعادلها.

المزايا

التوظيف في مهنة قائد قطار بعد اجتياز البرنامج التدريب.

مكافأة 3,000 ريال أثناء التدريب.

الحصول على كافة مزايا الموظف من تسجيل في التأمينات والتأمين الطبي.

مدة التدريب

سنة.

مكان التدريب

مكة المكرمة.

موعد التقديم

متاح التقديم من اليوم الأربعاء وينتهي التقديم يوم الخميس  الموافق 2022/12/22م.
بداية التدريب يوم الأحد بتاريخ 1444/06/15هـ الموافق 2023/01/08م.

طريقة التقديم

عبر الرابط التالي: (اضغط هنا)

اقرأ أيضًا:

يتقاضى راتباً ضخماً ولا يعمل.. «موظف» يقاضي السكك الحديدية في دولة أوروبية !

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الآن السعودية السكك الحديدية المعهد السعودي خطوط السكك الحديدية وظائف

مواد ذات صلة

المزيد
تسهيلات أوروبية لإتمام الاتفاق النووي مع طهران

تسهيلات أوروبية لإتمام الاتفاق النووي مع طهران

٠٧:١١ م، الجمعة، ١٢ أغسطس ٢٠٢٢
«رئاسة الحرمين» تستعد لموسم الأمطار بخطة متكاملة وفرق عمل (صور)

«رئاسة الحرمين» تستعد لموسم الأمطار بخطة متكاملة وفرق عمل (صور)

٠٣:٥٥ م، الخميس، ٢٤ ديسمبر ٢٠١٥
ضبط 34 شاحنة مخالفة لأنظمة النقل الدولي في الدمام وجدة

ضبط 34 شاحنة مخالفة لأنظمة النقل الدولي في الدمام وجدة

١٠:٢٥ م، الأربعاء، ٢١ سبتمبر ٢٠١٦
المملكة تدين الهجوم الإجرامي الذي وقع في إقليم روتشورو شرق الكونغو

المملكة تدين الهجوم الإجرامي الذي وقع في إقليم روتشورو شرق الكونغو

٠١:٢٥ م، الأثنين، ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *