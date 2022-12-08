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انخفاض مستمر.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

انخفاض مستمر.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

انخفاض مستمر.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة
١٠:٢٧:٠٢ ص، الخميس، ١٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة – بمشيئة الله – على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 32 درجة في مكة المكرمة، و31 درجة في جدة وجازان، و30 درجة في شرورة وينبع، و29 درجة في وادي الدواسر، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت أبها والباحة 19 و20 درجة على الترتيب، وكانت أقل درجة حرارة مسجلة 18 درجة في طريف.

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استمرار الحالة الممطرة السابعة

وتوقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، استمرار الحالة الممطرة السابعة والتي تشمل أجزاء من المناطق الشمالية والغربية والوسطى والشرقية والجنوبية والخليج العربي.

هطول أمطار متفرقة على 7 مناطق

كما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة إلى غائمة جزئيًا مع فرصة هطول أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق الشرقية، والرياض والقصيم كذلك على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية مثيرة للأتربة والغبار.

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