صباح اليوم.. النظام الإيراني يعدم أحد معتقلي الانتفاضة الشعبية في طهران

تواصل – وكالات:

أعلن القضاء الإيراني، صباح اليوم الخميس، عن إعدام محسن شكاري، أحد معتقلي الانتفاضة الشعبية الإيرانية التي انطلقت قبل ثلاثة أشهر تنديدًا بالقمع المتواصل من الأجهزة الأمنية لآلاف المتظاهرين السلميين في جميع أنحاء البلاد.

«شكاري» قام بإغلاق شارع ستار خان في طهران

وحسب «إيران إنترناشيونال»، فإن محسن شكاري، كان أحد معتقلي الانتفاضة الشعبية الإيرانية وقام بإغلاق شارع ستار خان في العاصمة طهران.

يأتي هذا بعد يوم واحد فقط، من تصريحات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، والذي اعتبره البعض تراجعًا أمام انتفاضة الشباب، مؤكدًا أنه يجب سماع الاعتراضات والحرص على التواصل مع الشباب للاستفادة من آرائهم.

حزمة جديدة من العقوبات ضد النظام الإيراني

كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أن الاتحاد الأوروبي قرر الاثنين المقبل، فرض عقوبات جديدة ضد النظام الإيراني، مؤكدة أن الاتحاد سيطبق حزمة جديدة من العقوبات ضد النظام الإيراني الاثنين المقبل، مؤكدة أن هذه العقوبات تتعلق بقضايا حقوق الإنسان في إيران وتقديم طائرات مسيرة لروسيا.

استمرار إضراب أسواق أكثر من 29 مدينة

يأتي هذا في الوقت الذي تستمر فيه الاحتجاجات والإضرابات في جميع أسواق المدن الإيرانية والتي تواصل الإضراب لليوم الثاني على التوالي تلبية لدعوات الإضراب العامة في 5 و 6 و 7 دیسمبر في جميع أنحاء البلاد.

ارتفاع عدد الضحايا إلى 458 قتيلًا

فيما أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في تقريرها، اليوم، أن عدد القتلى في الاحتجاجات التي تعمّ البلاد وصل إلى 458 قتيلاً.

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