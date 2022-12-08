اليوم.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في مخيم جنين

تواصل – واس:

استشهد ثلاثة فلسطينيين، صباح اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها بعشرات الآليات العسكرية لمدينة جنين شمال الضفة الغربية.

استهداف قوات الاحتلال لعشرات الشبان

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد ثلاثة فلسطينيين وجرح عدد آخر ،خلال استهداف قوات الاحتلال لعشرات الشبان الفلسطينيين، أثناء اقتحامها لمدينة جنين، وسط إطلاق نار كثيف باتجاه الفلسطينيين ومحاصرة هذه المنازل.

الاحتلال يمنع سيارات الإسعاف من إنقاذ للجرحى

وأضاف أن قوات الاحتلال منعت سيارات الإسعاف من تقديم الإسعافات للجرحى واستهدفتها بشكل مباشر، كما أغلقت قوات الاحتلال مداخل جنين ومنعت تحرك الفلسطينيين فيها.

مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال

وحسب وكالة «وفا» الرسمية، فإن قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، ونشرت قناصة على أسطح عدد من المنازل والبنايات المرتفعة، حيث مواجهات عنيفة دارت بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت بشكل كثيف الرصاص الحي باتجاههم.

الاحتلال يطلق النار على سيارات إسعاف

وأوضحت أن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر على سيارة إسعاف كانت تحاول نقل أحد المصابين، وأن سائقها نجا من موت محقق.

فيما أعلنت القوى الوطنية في محافظة جنين، اليوم، الإضراب الشامل تنديدًا بجرائم الاحتلال المتواصلة مطالبة كافة المواطنين للمشاركة في تشييع جثامينهم.

216 شهيدًا بينهم 164 في الضفة و52 في غزة

وبارتقاء الشهداء الثلاثة في جنين ومخيمها يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 216 شهيدًا، بينهم 164 في الضفة الغربية، و52 في قطاع غزة.

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