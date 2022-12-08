اليوم.. إعلان نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول عبر «نظام نور» و«توكلنا»

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يترقب أولياء أمور الطلاب والطالبات إعلان نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول اليوم الخميس – بمشيئة الله.

الدخول إلى نظام نور وتعبئة البيانات المطلوبة

وحسب وزارة التعليم، فإن ولي الأمر بإمكانه الدخول إلى نظام نور وتعبئة البيانات المطلوبة للدخول بنجاح واستخراج نتائج الطلاب والطالبات أو استخراج شهادات إشعارات الفصل الأول للطلاب والطالبات من برنامج نظام نور المطور.

الاستعلام عن النتائج عبر تطبيق ‎توكلنا أو ‎نظام نور

والثلاثاء، أعلنت وزارة التعليم عن نتائج طلاب وطالبات الصفين الأول والثاني الابتدائي للفصل الدراسي الأول، مؤكدة أنه يمكن الاستعلام عن النتائج عبر تطبيق ‎توكلنا أو من خلال ‎نظام نور.

تنبيه مهم حول تصحيح الاختبارات وموعد إعلان النتائج

ونبهت الوزارة أن المذكرة التفسيرية للائحة تقويم الاختبارات، تبين أن الوزن النسبي للفصل الدراسي الأول يكون 25%، و35% للفصل الدراسي الثاني، و40% في الفصل الدراسي الثالث.

يمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم بهذه الطريقة

في سياق متصل، قالت الوزارة إنه يمكن للطلاب والطالبات الاطلاع على نتائجهم بعد اعتمادها من قبل مدير المدرسة ورفعها على موقع نظام نور دون الحاجة لزيارة المدرسة، مؤكدة أن نتائج الطلبة ستعلن بعد نهاية الاختبارات النهائية، وفي حال فقدان كلمة المرور لنظام نور تتم استعادتها عن طريق الوسائل المتاحة بالموقع ومن خلال البريد الإلكتروني أو رقم التواصل المسجل بالنظام.

بمتابعة مستمرة من كافة إدارات التعليم

وأدى الطلاب والطالبات الاختبارات التحريرية للفصل الدراسي الثاني، بكل أريحية نتيجة للجاهزية العالية في كافة مدارس المملكة، وقبل بدء الاختبارات، أكدت الوزارة أن المدارس تستعد بجاهزية عالية لاستقبال الطلاب والطالبات لإجراء الاختبارات التحريرية حضورياً في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية، وبمتابعة مستمرة من كافة إدارات التعليم.

منظومة متكاملة من الإشراف والمتابعة

وأكدت وزارة التعليم على تكثيف العمل ضمن منظومة متكاملة من الإشراف والمتابعة، والوقوف على مراحل الاستعداد قبل بدء الاختبارات؛ لضمان سيرها بالشكل الأمثل، ووفق الأهداف التي وضعتها اللجان المعنيّة بالمتابعة.

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