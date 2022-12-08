سر عجيب.. تعرّف على أسباب انتشار الزكام في الشتاء

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كشف خبراء عن سبب ارتفاع الإصابة بالزكام في الشتاء، مؤكدين أن ذلك يعود إلى جلوس الناس في أماكن مغلقة لفترات طويلة ما يسهم بانتقال العدوى الفيروسية.

وبحسب صحيفة “الصن” البريطانية، إنه في السابق، لم يكن يعرف على وجه الدقة سبب مقنع لحدوث هذه الزيادة في العدوى الفيروسية خلال أشهر الشتاء.

الخلايا الموجودة في الأنف تطلق مليارات من الإفرازات القاتلة

وأوضحت دراسة أن الخلايا الموجودة في فتحات الأنف تطلق مليارات من الإفرازات القاتلة عندما تشعر باستنشاق البكتيريا والفيروسات.

وأضافت: لا تقوم هذه الإفرازات بتغطية البكتيريا والفيروسات الخطرة فحسب، بل إنها تحذر أيضا الخلايا المحيطة لحماية نفسها من مسببات الأمراض.

كما اختبر الباحثون الاستجابة المناعية للأنف للعديد من الالتهابات الفيروسية المختلفة بما في ذلك «شكل بديل» لكوفيد-19، واثنين من فيروسات الأنف التي تسبب نزلات البرد تحت درجات حرارة مختلفة.

واكتشفوا في نهاية الدراسة أنه حتى في الأشخاص الأصحاء، عندما تنخفض درجة الحرارة داخل الأنف تقل الاستجابة المناعية.

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