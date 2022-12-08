معلمة أعدت نموذج إجابة اختبار وتُوفيت قبل تصحيحه.. ومغردون: «أثّرت في قلوبنا»

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«أمل معدي».. معلمة أعدت إجابة لاختبار نهائي لإحدى المواد الدراسية، الذي أُقيم أمس وخلال الإجازة الماضية، تعرضت بعده لحادث مروري مروع أسفر عن وفاتها هي وزوجها وأولادها.

المعلمة توفيت في حادث مروع مع أسرتها

وقامت معلمة الدراسات الاجتماعية، أمل معدي، بإعداد الاختبار النهائي، ولكن الله تعالى قدر وشاء ألا تصححه بعد أن تعرضت لحادث مروع على طريق الرين، وتوفيت فيه مع أسرتها.

«رحلت وتركت أثرًا موجعًا في قلب الجميع»

وعلى نطاق واسع، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة نموذج إجابة الاختبار النهائي لإحدى المواد الدراسية، الذي أعدته المعلمة قبل وفاتها، وسط حالة من الحزن والتأثر الذي ظهر على النشطاء، مؤكدين أنها «رحلت وتركت أثرًا موجعًا في قلب الجميع».

جهزت سلالًا ومواد غذائية للمحتاجين

مع موجة واسعة من الدعاء لها والترحم عليها، تداول مغردون صورًا لسلال ومواد غذائية، كانت قد جهزتها المعلمة أمل معدي للمحتاجين قبل سفرها ووفاتها.

الحادث وقع على طريق «وادي الدواسر- الرين»

وفي حادث على طريق «وادي الدواسر- الرين»، توفيت إلى رحمة الله تعالى المعلمة أمل معدي هي وزوجها وخمسة من الأبناء والبنات، عندما كانت قادمة من أبها إلى الرياض لقضاء الإجازة الماضية.