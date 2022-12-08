2.365 تريليون ريال.. التبادل التجاري بين المملكة والصين يسجل أعلى مستوى في 10 سنوات

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تجاوزت حركة التجارة بين المملكة والصين للسلع غير البترولية 600.5 مليار ريال لتسجل أعلى مستويات لها طوال العشرة أعوام الماضية.

وكشف أحدث تقرير – صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء – أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والصين للسلع غير البترولية بلغ – خلال الفترة من 2013 حتى سبتمبر من 2022 – نحو 2.365 تريليون ريال.

وصدّرت المملكة سلعًا غير بترولية إلى الصين خلال الفترة نفسها بلغت قيمتها 1.446 تريليون ريال، مقابل 919.169 مليار ريال قيمة واردات سلعية غير بترولية من الصين، بالتالي يميل الميزان التجاري لمصلحة المملكة بمقدار 526.6 مليار ريال، بنسبة 63%.

حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال آخر عامين

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي نحو 304 مليارات ريال، و296.2 مليار ريال منذ بداية 2022 حتى سبتمبر الماضي. أما في 2020 بلغت 222 مليار ريال، و285 مليار ريال في 2019، وبلغت عام 2018 نحو 229 مليار ريال.

وانخفضت حركة التجارة بين البلدين إلى دون 200 مليار ريال، لتبلغ 174 مليار ريال في 2017، و155 مليار ريال في 2016، و184 مليار ريال عام 2015. أما عام 2014 فقد بلغت 248 مليار ريال، و267 مليار ريال عام 2013.

في الوقت نفسه، سجلت الصادرات والواردات أعلى قيمة لها حيث تجاوزت 191 مليار ريال مقابل 113 مليار ريال واردات من الصين.

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