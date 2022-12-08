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توضيح من حساب المواطن بشأن تأثير القروض على تحديث بيانات العميل
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توضيح من حساب المواطن بشأن تأثير القروض على تحديث بيانات العميل

توضيح من حساب المواطن بشأن تأثير القروض على تحديث بيانات العميل

توضيح من حساب المواطن بشأن تأثير القروض على تحديث بيانات العميل
٠٨:٠٦:١٠ ص، الخميس، ١٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعل برنامح “حساب المواطن” مع سؤال أحد المغردين بشأن مدى تأثير القروض والالتزامات المالية على تحديث بيانات المستفيد عند الإفصاح عن الدخل.

وقال الحساب في تغريدة على منصة “تويتر”، إنه لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية، ويجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي.

وأكد أن المرتب الوظيفي يجب أن يكون شاملاً التقاعد أو التأمينات، مع إدخال إجمالي الراتب متضمنًا جميع البدلات والعلاوات.

صرف الدعم عبر البنك حال إيقاف خدمات

في وقت سابق، قال البرنامج  إنه في حال وجود إيقاف خدمات، يمكن صرف الدعم عبر البنك.

جاء ذلك في تغريدة على تويتر، ردًا على سؤال لأحد المستفيدين حول كيفية صرف الدعم حال وجود إيقاف خدمات.

ورد الحساب على السائل قائلاً: “في حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص بك لدينا نشط، وكنت مستحقًا للدعم، يمكنك التوجه للبنك للاستفادة من مبلغ دعم حساب المواطن، وفي حال واجهتك مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك”.

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