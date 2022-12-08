بقوة 6.1 ريختر.. زلزال قوي يضرب جاوة الغربية في إندونيسيا

تواصل – واس

ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر، إقليم جاوة الغربية في إندونيسيا.

الزلزال شعر به سكان العاصمة جاكرتا

وأوضحت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء أن الزلزال لم يسفر عن إطلاق تحذير من أمواج المد البحري العاتية «تسونامي».

وأضافت أن مركز الزلزال كان على بعد 22 كيلومترا من مدينة سوكابومي وعلى عمق 104 كيلومترات، مشيرة إلى أن السكان شعروا بهزات في العاصمة جاكرتا والمناطق المحيطة بها.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، وقع زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر في المنطقة الجنوبية الغربية في قطاع تشينجور، بإقليم جاوة الغربية، راح ضحيته 310 أشخاص.

وحسب الخبراء، فإن إندونيسيا تقع في منطقة، تعد الأكثر نشاطًا للزلازل على كوكب الأرض، وهي جزء من الحزام الناري، حول المحيط الهادئ.

ويؤكد علماء الزلازل أن هذه المنطقة عادة ما تسجل بين 6 إلى 7 آلاف هزة أرضية، سنويًا؛ بقوة أعلى من 4 درجات على مقياس ريختر.

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