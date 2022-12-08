منها مكة والرياض.. «الأرصاد» يتوقع هطول أمطار متفرقة على 7 مناطق

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة إلى غائمة جزئيًا مع فرصة هطول أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق الشرقية، والرياض والقصيم كذلك على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

تكون الضباب ساعات الصباح الباكر

ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق وعلى أجزاء من منطقتي حائل والمدينة المنورة.

حركة الرياح السطحية

وأوضح أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18- 38 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 40 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 18- 38 كيلو متر في الساعة، وشرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كيلو متر في الساعة تصل إلى أكثر من 50 كيلو متر في الساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع الموج على الخليج العربي يكون من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج مائج مع السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

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