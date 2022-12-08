وظائف لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بعدة تخصصات
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، وفقاً للشروط و للتفاصيل التالية:
المسمي الوظيفي
- أخصائي التقارير الأمنية
- مدير الشراكات الحكومية
- مدير المشروع
- تخطيط التدقيق الداخلي وخبير رئيس ضمان الجودة
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طريقة للتقديم
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم (اضغط هنا)
وظائف
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