الخميس، ١٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
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وظائف لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بعدة تخصصات
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وظائف لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بعدة تخصصات

وظائف لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بعدة تخصصات

وظائف لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بعدة تخصصات
٠٣:٠٧:١٠ ص، الخميس، ١٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات،  وفقاً للشروط و للتفاصيل التالية:

المسمي الوظيفي 

  • أخصائي التقارير الأمنية
  • مدير الشراكات الحكومية
  • مدير المشروع
  • تخطيط التدقيق الداخلي وخبير رئيس ضمان الجودة

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طريقة للتقديم 

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم (اضغط هنا)

وظائف

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