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ثور هائج يسحق «رجل ثمانيني» بدولة أوروبية

ثور هائج يسحق «رجل ثمانيني» بدولة أوروبية

ثور هائج يسحق «رجل ثمانيني» بدولة أوروبية
٠٣:٠٥:٤٠ ص، الخميس، ١٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

في مشهد صادم، تسبب ثور هائج في سحق رجل يبلغ من العمر 82 عامًا بعد قذفه في الهواء خلال مهرجان مثير للجدل في إسبانيا.

الحادثة وثقت، خلال احتفالات بمنطقة فالنسيا الإسبانية، وذلك بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وسُمع خلال الاحتفال، صراخ الناس بينما يضرب جسد الرجل المسن، استمر الثور في مصارعة الرجل – حتى يتم سحبه بعيدًا بواسطة الحبل المربوط حول رقبته.

 

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وقُذف الثور الهائج، الرجل في الهواء على الحائط بعد فشله في اجتياز الثور في الشوارع الضيقة للمدينة التاريخية، وخلال الاحتفال كان يمكن سماع صراخ الناس بينما يضرب جسد الرجل المسجى على الرصيف.

وعلى الفور، نُقل الرجل إلى المستشفى مصابًا بصدمة وكدمات قوية في الجزء الأمامي من رأسه ووجسده من الجانب الايسر، بالإضافة إلى جرح في يده اليسرى، ووصفت وسائل إعلام محلية حالته بأنها خطيرة.

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إسبانيا ثور ثور هائج رجل ثمانيني

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