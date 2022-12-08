تنبيهات من الأرصاد لأهالي ثلاث مناطق.. أمطار وضباب وسحب رعدية تستمر لساعات

تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على ثلاث مناطق تستمر خلال الساعات القليلة القادمة، بمشيئة الله تعالى.

وتشمل الحالة الجوية، ضباب كثيف وسحب رعدية وأمطار، وتقلبات جوية تتسبب في تدني الرؤية الأفقية، لاسيما على الطرق السريعة.

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ومن المتوقع أن تستمر الحالة الجوية على القصيم، حتى الساعة التاسعة صباحا، بينما تستمر على الشرقية حتى الساعة العاشرة صباحا.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تستمر الحالة الجوية على جازان حتى الساعة الواحدة ظهراً، بمشيئة الله.

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