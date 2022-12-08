الخميس، ١٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
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تنبيهات من الأرصاد لأهالي ثلاث مناطق.. أمطار وضباب وسحب رعدية تستمر لساعات

تنبيهات من الأرصاد لأهالي ثلاث مناطق.. أمطار وضباب وسحب رعدية تستمر لساعات

تنبيهات من الأرصاد لأهالي ثلاث مناطق.. أمطار وضباب وسحب رعدية تستمر لساعات
٠٣:٠٦:١٢ ص، الخميس، ١٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على ثلاث مناطق تستمر خلال الساعات القليلة القادمة، بمشيئة الله تعالى.

وتشمل الحالة الجوية، ضباب كثيف وسحب رعدية وأمطار، وتقلبات جوية تتسبب في تدني الرؤية الأفقية، لاسيما على الطرق السريعة.

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ومن المتوقع أن تستمر الحالة الجوية على القصيم، حتى الساعة التاسعة صباحا، بينما تستمر على الشرقية حتى الساعة العاشرة صباحا.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تستمر الحالة الجوية على جازان حتى الساعة الواحدة ظهراً، بمشيئة الله.

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الكلمات الدلالية:
أمطار الأرصاد سحب رعدية ضباب

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