صادرات النفط الأمريكي تسجل تراجعا حادا

تواصل – فريق التحرير:

سجلت الصادرات الأمريكية من النفط الخام، تراجعا ملحوظا، رغم ارتفاع إنتاج النفط في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، بلوغ متوسط إنتاج النفط الخام 12.200 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في الثاني من ديسمبر، مقابل 12.100 مليون برميل يوميا في الأسبوع السابق له.

بنحو 1.518 مليون برميل

وسجلت الصادرات الأمريكية من النفط تراجعًا بنحو 1.518 مليون برميل لتصل إلى 3.430 مليون برميل يومياً، كما هبطت الواردات بمقدار 24 ألف برميل عند 6.012 مليون برميل يومياً.

ومع هبوط الصادرات بوتيرة تتجاوز الواردات، ارتفع صافي واردات النفط في الولايات المتحدة بنحو 1.494 مليون برميل ليسجل 2.582 مليون برميل يوميا، حسب “أرقام”.

تراجع مخزونات النفط

وكانت بيانات الوكالة الحكومية الأمريكية قد أظهرت تراجع مخزونات النفط الخام بمقدار 5.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي، بينما صعد مخزون البنزين 5.3 مليون برميل.

في حين أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية زيادة مخزونات نواتج التقطير 6.2 مليون برميل، متجاوزة بفارق كبير التوقعات بزيادة قدرها 2.2 مليون برميل فقط.

اقرأ أيضا:

لليوم الثاني.. تراجع أسعار النفط بشكل قوي و«برنت» يسجل 80 دولارًا للبرميل

أسعار النفط تتراجع

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير 1.62 أو 2% إلى 77.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 1614 بتوقيت جرينتش.

وهوى الخام الأمريكي 1.80 دولار أو 2.4% إلى 72.45 دولار للبرميل، ولامس خلال الجلسة أدنى مستوى منذ الثالث من يناير الماضي.