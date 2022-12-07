الخميس، ١٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
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الحوثي يعترف بتلقي دعم وتمويل من إيران ومليشيا حزب الله

الحوثي يعترف بتلقي دعم وتمويل من إيران ومليشيا حزب الله

الحوثي يعترف بتلقي دعم وتمويل من إيران ومليشيا حزب الله
٠٢:٥٦:١٤ ص، الخميس، ١٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أقر زعيم ميليشيا الحوثي عبد الملك الحوثي، أمس، في خطاب تليفزيوني، بتبعيته لنظام الملالي في إيران، وكذلك تلقي تمويل من حزب الله اللبناني.

حزب الله وقف معنا

واعترف زعيم الحوثيين، بالدور التخريبي الذي يلعبه حزب الله في اليمن وأنه وقف إلى جانب مليشياته “بشكل مشرف”، حسب تعبيره.

وقال الحوثي إن المشكلة الأساسية لحربه المدمرة باليمن لأن “هناك من يريد من مليشيات الحوثي معاداة إيران دون أي سبب”، حد زعمه، حسب “العين الإخبارية”.

وأردف: “يريدون منا أن نعادي حزب الله الذي وقف معنا”، في اعتراف صريح وعلني بالدور التخريبي للحزب الإرهابي اليمن وتبعية مليشيات الحوثي للنظام الإيراني.

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تعليمات مباشرة من حزب الله

وعرض تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة، في ديسمبر 2021، مقطع فيديو يظهر القيادي الحوثي أبو علي الحاكم وهو يتلقى التعليمات المباشرة من أحد خبراء حزب الله الإرهابي الموجودين باليمن.

فيما استمرت انتهاكات الحوثي لأبناء الشعب اليمني، ونهب ممتلكاتهم، والاعتداء على المواطنين ونهب أراضيهم ومزارعهم بالقوة.

الكلمات الدلالية:
أخبار اليمن حزب الله اللبناني عبد الملك الحوثي ميليشيا الحوثي نظام الملالي

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