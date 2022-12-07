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في 3 ثوانٍ فقط.. حيلة بسيطة لتسريع هواتف الآيفون
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في 3 ثوانٍ فقط.. حيلة بسيطة لتسريع هواتف الآيفون

في 3 ثوانٍ فقط.. حيلة بسيطة لتسريع هواتف الآيفون

في 3 ثوانٍ فقط.. حيلة بسيطة لتسريع هواتف الآيفون
٠٢:١٣:١٨ ص، الخميس، ١٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

يعاني البعض من مشاكل بطء الهاتف الآيفون مع مرور الوقت، حيث تتراكم مجموعة الملفات الصغيرة في ذاكرة التخزين المؤقت، ويجدر مسحها من متصفح الويب.

وينصح الخبراء بمسح ذاكرة التخزين المؤقت من سفاري على جهاز أي فون، ويجب البحث عن سفاري ثم  اتباع الخطوات التالية:

– الانتقال إلى خيارات متقدمة

– الدخول على بيانات موقع الويب.

– بعد ذلك، التمرير إلى محو جميع بيانات التصفح

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– أخيراً ضغط “إزالة الآن”.

وفي حالة الرغبة في مسح ذاكرة التخزين المؤقت في كروم على أي فون، يجب فتح تطبيق كروم، والبحث عن زر قائمة النقاط الثلاث على طول أسفل اليمين، ثم اتباع الخطوات:

– تحديد الإعدادات

– ثم الخصوصية والأمان

– الانتقال إلى “محو بيانات التصفح”

– ثم اختيار النطاق الزمني لمسحه.

– ضغط محو بيانات التصفح لحذفها كلها.

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الآيفون تسريع الهاتف الآيفون هاتف الآيفون

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