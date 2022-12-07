أزمة جديدة تعصف بتطبيقات «ميتا» في أوروبا

تواصل – فريق التحرير:

قرر منظمو الخصوصية في الاتحاد الأوروبي، تقييد نظام الإعلانات المستهدفة لدى موقعي “فيسبوك” و”إنستجرام” المملوكين لشركة ميتا.

وفقدت ميتا القدرة على أن تشترط تسليم بيانات العملاء إلى الإعلانات الموجهة “targeted ads” لانضمام أي شخص إلى الشبكات الاجتماعية، حسب “sawtbeirut”.

يهدد بقلب نموذج الأعمال

ونقل موقع “جيزمودو” المتخصص عن صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، أن قرار الاتحاد الأوروبي يهدد بقلب نموذج الأعمال لعملاق وسائل التواصل الاجتماعي، كما يهدد بتغيير الأسس المالية للإنترنت.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا النوع من الموافقة القسرية ينتهك اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، وقانون الخصوصية الشامل للاتحاد الأوروبي”.

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تقييد استخدام بيانات المستخدمين

وكان الاشتراك في “فيسبوك” و”إنستغرام” قبل القرار الأخير يعني النقر فوق سياسة الخصوصية والموافقة على المراقبة الرقمية للشبكات الاجتماعية لأغراض الدعاية، و”إذا لم توافق، لا يمكن أن يكون لديك حساب”.

ويقيد القرار الأوروبي الجديد استخدام الشركة للبيانات التي يجمعونها على شبكاتهم الخاصة، حيث سيشكل تغييرًا جذريًا في كيفية عمل الخصوصية عبر الإنترنت.