هيئة الرقابة النووية تعلن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس بالرياض

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عن فتح باب التوظيف لشغل وظائفها التقنية في مقرها بمدينة الرياض، لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:

– أخصائي حاسب آلي مسؤول نظام (Computer Specialist – System Admin)

– أخصائي هندسة برمجيات (Software Engineering Specialist)

– أخصائي أول هندسة برمجيات (Software Engineering Senior Specialist)

– كبير أخصائي هندسة البرمجيات (Software Engineering Chief Specialist)



التخصصات المطلوبة:

– هندسة الحاسب

– تقنية المعلومات

– علوم الحاسب

– هندسة البرمجيات

– نظم معلومات الحاسب

– أي تخصص آخر ذو صلة بالحاسب الآلي



الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– توفر المهارات والمتطلبات المحدد لكل وظيفة.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.

– إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متوسط فأعلى).

اقرأ أيضا:

شركة التصنيع الوطنية تعلن عن وظائف في 5 مدن

نبذة عن الهيئة:

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، هي هيئة حكومية سعودية تأسست بقرار مجلس الوزراء في 13 مارس 2018، ومقرها في العاصمة الرياض، تهدف الهيئة إلى تنظيم الأنشطة والممارسات والمرافق التي تنطوي على الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والإشعاعات المؤينة، ومراقبة وضمان الأمان والأمن والضمانات النووية لتلك الاستخدامات، وحماية الإنسان والبيئة من أي تعرض إشعاعي فعلي أو محتمل، بما في ذلك التعرض للإشعاعات الطبيعية، وتنفيذ التزامات المملكة بموجب المعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة باختصاصها.



طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط:( هنا ).