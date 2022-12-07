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الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن توفر وظائف بعدة تخصصات
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الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن توفر وظائف بعدة تخصصات

الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن توفر وظائف بعدة تخصصات

الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن توفر وظائف بعدة تخصصات
٠١:٤٦:٥٣ ص، الخميس، ١٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الرسمي ، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، لعددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الهيئة الملكية في محافظة العلا؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:
1وظيفة مشرف مرصد حضري فني
  Technical Urban Observatory Supervisor Job
المؤهلات و المتطلبات الوظيفية:
  • مؤهل في تخصص ذا صلة :
  • دعم عملية عمليات المشروع.
  • الإشراف على مستندات الدعم الفني لإنتاج البيانات وتحليلها.
  • مراجعة المنهجيات الفنية للمسوحات الاجتماعية والاقتصادية.
  • مراقبة تقارير التقدم الشهرية.
  • راجع RFPs M Special SME’s.
  • مراجعة الأطر الحوكمة والقانونية للمرصد.
  • المشاركة في إعداد حلول التخفيف من المخاطر التشغيلية المحتملة.
  • دعم دمج رؤية الهيئة الملكية لمحافظة العلا في موضوعات المرصد الحضري.
  • الإشراف على الأعمال الفنية التي تقوم بها الشركات الصغيرة والمتوسطة.
  • الإشراف على الإجراءات الفنية لإنتاج البيانات والمؤشرات.
  • الدعم في تبسيط الوصف الوظيفي مع المشكلات الفنية ذات الصلة.
  • أداء أي واجبات أخرى متعلقة بالوظيفة كما هو مطلوب من قبل مدير المشروع.
اقرأ أيضا:
2- وظيفة مستشار محتوى الاستدامة
 Sustainability Content Consultant Job
المؤهلات و المتطلبات الوظيفية:
  • مؤهل في تخصص ذا صلة :
  • تقديم المشورة ومعرفة الخبراء الناشئة عن الأنشطة البيئية والاستدامة.
  • تقديم المشورة والمعرفة المتخصصة لمجموعة واسعة من أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين.
  • قم بإعداد التقارير والعروض التقديمية باستخدام برامج مختلفة ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر معالجة الكلمات وجداول بيانات Excel وبرامج العروض التقديمية والاضطلاع بمشاريع خاصة أخرى للجمهور الداخلي والخارجي ، مثل التقارير الشهرية والفصلية والسنوية.
  • إعداد وتقديم المشورة ومراجعة الخطط والتصاميم والتقارير والعروض التقديمية لمدير التخطيط البيئي ومساعدة أعضاء الفريق الآخرين ، حسب الاقتضاء ، خاصة فيما يتعلق بمراجعة وثائق عملية تقييم الأثر البيئي والاجتماعي.
  • تقديم المشورة حول كيفية تصور وإعداد مخرجات إعلامية جديرة بالاهتمام ، والعمل مع الفرق الداخلية ذات الصلة.
  • شارك وحضر الأحداث لتقديم معلومات عن نتائج وأنشطة فريق البيئة والاستدامة.
  • تأكد من مواكبة المعلومات الداخلية والخارجية ذات الصلة والتسلسل المناسب لأعضاء قطاع CZP ، خاصة فيما يتعلق بالاستراتيجيات الوطنية التي يجب أن نتوافق معها.
  • تقديم المشورة في تعزيز عمل فريق البيئة والاستدامة والهيئة الملكية لمحافظة العلا على نطاق أوسع ، على وسائل التواصل الاجتماعي ، بما يتماشى مع سياسات وإجراءات الأمن السيبراني في الهيئة الملكية لمحافظة العلا.
  • أداء أي واجبات أخرى متعلقة بالوظيفة كما هو مطلوب من قبل المدير المباشر.

رابط التقديم

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
– من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا)
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الهيئة الملكية للعلا فرص وظائف وظائف شاغرة

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