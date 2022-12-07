الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن توفر وظائف بعدة تخصصات
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الرسمي ، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، لعددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الهيئة الملكية في محافظة العلا؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
1وظيفة مشرف مرصد حضري فني
Technical Urban Observatory Supervisor Job
المؤهلات و المتطلبات الوظيفية:
- مؤهل في تخصص ذا صلة :
- دعم عملية عمليات المشروع.
- الإشراف على مستندات الدعم الفني لإنتاج البيانات وتحليلها.
- مراجعة المنهجيات الفنية للمسوحات الاجتماعية والاقتصادية.
- مراقبة تقارير التقدم الشهرية.
- راجع RFPs M Special SME’s.
- مراجعة الأطر الحوكمة والقانونية للمرصد.
- المشاركة في إعداد حلول التخفيف من المخاطر التشغيلية المحتملة.
- دعم دمج رؤية الهيئة الملكية لمحافظة العلا في موضوعات المرصد الحضري.
- الإشراف على الأعمال الفنية التي تقوم بها الشركات الصغيرة والمتوسطة.
- الإشراف على الإجراءات الفنية لإنتاج البيانات والمؤشرات.
- الدعم في تبسيط الوصف الوظيفي مع المشكلات الفنية ذات الصلة.
- أداء أي واجبات أخرى متعلقة بالوظيفة كما هو مطلوب من قبل مدير المشروع.
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2- وظيفة مستشار محتوى الاستدامة
Sustainability Content Consultant Job
المؤهلات و المتطلبات الوظيفية:
- مؤهل في تخصص ذا صلة :
- تقديم المشورة ومعرفة الخبراء الناشئة عن الأنشطة البيئية والاستدامة.
- تقديم المشورة والمعرفة المتخصصة لمجموعة واسعة من أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين.
- قم بإعداد التقارير والعروض التقديمية باستخدام برامج مختلفة ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر معالجة الكلمات وجداول بيانات Excel وبرامج العروض التقديمية والاضطلاع بمشاريع خاصة أخرى للجمهور الداخلي والخارجي ، مثل التقارير الشهرية والفصلية والسنوية.
- إعداد وتقديم المشورة ومراجعة الخطط والتصاميم والتقارير والعروض التقديمية لمدير التخطيط البيئي ومساعدة أعضاء الفريق الآخرين ، حسب الاقتضاء ، خاصة فيما يتعلق بمراجعة وثائق عملية تقييم الأثر البيئي والاجتماعي.
- تقديم المشورة حول كيفية تصور وإعداد مخرجات إعلامية جديرة بالاهتمام ، والعمل مع الفرق الداخلية ذات الصلة.
- شارك وحضر الأحداث لتقديم معلومات عن نتائج وأنشطة فريق البيئة والاستدامة.
- تأكد من مواكبة المعلومات الداخلية والخارجية ذات الصلة والتسلسل المناسب لأعضاء قطاع CZP ، خاصة فيما يتعلق بالاستراتيجيات الوطنية التي يجب أن نتوافق معها.
- تقديم المشورة في تعزيز عمل فريق البيئة والاستدامة والهيئة الملكية لمحافظة العلا على نطاق أوسع ، على وسائل التواصل الاجتماعي ، بما يتماشى مع سياسات وإجراءات الأمن السيبراني في الهيئة الملكية لمحافظة العلا.
- أداء أي واجبات أخرى متعلقة بالوظيفة كما هو مطلوب من قبل المدير المباشر.
رابط التقديم
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
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