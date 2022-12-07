قبل نهاية العام.. مرسيدس تكشف النقاب عن أحدث سياراتها S 63 AMG
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كشفت مرسيدس الألمانية الشهيرة، عن أحدث سياراتها طراز S 63 AMG التي تعتبر أقوى سيارات الفئة S على مر العصور بفضل قوتها البالغة 590 كيلووات/802 حصان.
مواصفات S 63 AMG
تعتمد السيارة الهجين Plug-in الجديدة على منظومة دفع تتألف من محرك تربو ثماني الأسطوانات V8 سعة 4 لتر وبقوة 450 كيلووات/612 حصان ومحرك كهربائي على المحور الخلفي بقوة 140 كيلووات/190 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ 1430 نيوتن متر.
وبفضل هذه القوة الهائلة تنطلق السيارة الصالون الفارهة من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون .ر3 ثانية، بينما تقف سرعتها القصوى على أعتاب 290 كلم/س، حسب “العين الإخبارية”.
ويمكن للسيارة S 63 AMG الهجين السير لمسافة 33 كلم بالطاقة الكهربائية الخالصة، في حين يبلغ معدل الاستهلاك .ر4 لتر/100 كلم.
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سيارة كهربائية معددة الأغراض
أعلنت “مرسيدس – بنز”، في شهر أكتوبر الماضي، عن سيارتها الرياضية متعددة الأغراض “إي كيو إي” 2024 EQE قبيل انطلاق معرض باريس للسيارات 2022.
وتعمل الشركة الألمانية على توسيع مجموعتها العاملة بالبطاريات للوصول إلى مستهدفها بالتحول نحو السيارات الكهربائية بالكامل بحلول نهاية العقد الحالي.