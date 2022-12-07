قبل نهاية العام.. مرسيدس تكشف النقاب عن أحدث سياراتها S 63 AMG

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كشفت مرسيدس الألمانية الشهيرة، عن أحدث سياراتها طراز S 63 AMG التي تعتبر أقوى سيارات الفئة S على مر العصور بفضل قوتها البالغة 590 كيلووات/802 حصان.

مواصفات S 63 AMG

تعتمد السيارة الهجين Plug-in الجديدة على منظومة دفع تتألف من محرك تربو ثماني الأسطوانات V8 سعة 4 لتر وبقوة 450 كيلووات/612 حصان ومحرك كهربائي على المحور الخلفي بقوة 140 كيلووات/190 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ 1430 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة الهائلة تنطلق السيارة الصالون الفارهة من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون .ر3 ثانية، بينما تقف سرعتها القصوى على أعتاب 290 كلم/س، حسب “العين الإخبارية”.

ويمكن للسيارة S 63 AMG الهجين السير لمسافة 33 كلم بالطاقة الكهربائية الخالصة، في حين يبلغ معدل الاستهلاك .ر4 لتر/100 كلم.

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سيارة كهربائية معددة الأغراض

أعلنت “مرسيدس – بنز”، في شهر أكتوبر الماضي، عن سيارتها الرياضية متعددة الأغراض “إي كيو إي” 2024 EQE قبيل انطلاق معرض باريس للسيارات 2022.