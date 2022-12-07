الأربعاء، ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
قبل نهاية العام.. مرسيدس تكشف النقاب عن أحدث سياراتها S 63 AMG
اصطفاف 26 ناقلة نفط في البوسفور.. ما علاقة تحديد سعر النفط الروسي؟
34 اتفاقية استثمارية بين شركات وطنية وصينية
محافظ البنك المركزي: الأوضاع النقدية في المملكة مُطَمْئِنة
إعفاء الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي من منصبه
قرار حازم من «التعليم» بمنع تسكين العمالة داخل المدارس

الرئيسية

 /

اقتصادية

 /

قبل نهاية العام.. مرسيدس تكشف النقاب عن أحدث سياراتها S 63 AMG

قبل نهاية العام.. مرسيدس تكشف النقاب عن أحدث سياراتها S 63 AMG

قبل نهاية العام.. مرسيدس تكشف النقاب عن أحدث سياراتها S 63 AMG
٠١:٤٣:١٧ ص، الخميس، ١٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت مرسيدس الألمانية الشهيرة، عن أحدث سياراتها طراز S 63 AMG التي تعتبر أقوى سيارات الفئة S على مر العصور بفضل قوتها البالغة 590 كيلووات/802 حصان.

مواصفات S 63 AMG 

تعتمد السيارة الهجين Plug-in الجديدة على منظومة دفع تتألف من محرك تربو ثماني الأسطوانات V8 سعة 4 لتر وبقوة 450 كيلووات/612 حصان ومحرك كهربائي على المحور الخلفي بقوة 140 كيلووات/190 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ 1430 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة الهائلة تنطلق السيارة الصالون الفارهة من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون .ر3 ثانية، بينما تقف سرعتها القصوى على أعتاب 290 كلم/س، حسب “العين الإخبارية”.

ويمكن للسيارة S 63 AMG الهجين السير لمسافة 33 كلم بالطاقة الكهربائية الخالصة، في حين يبلغ معدل الاستهلاك .ر4 لتر/100 كلم.

اقرأ أيضا:

6 مميزات حصرية لسيارة مرسيدس العائلية الجديدة (فيديو وصور)

سيارة كهربائية معددة الأغراض

أعلنت “مرسيدس – بنز”، في شهر أكتوبر الماضي، عن سيارتها الرياضية متعددة الأغراض “إي كيو إي” 2024 EQE قبيل انطلاق معرض باريس للسيارات 2022.

وقالت مرسيدس إن السيارة الجديدة ستتوافر بثلاث فئات: “+350″، و”350 4 ماتيك”، و”500 4 ماتيك”.

وتعمل الشركة الألمانية على توسيع مجموعتها العاملة بالبطاريات للوصول إلى مستهدفها بالتحول نحو السيارات الكهربائية بالكامل بحلول نهاية العقد الحالي.

الكلمات الدلالية:
أحدث سيارات مرسيدس سيارات مرسيدس سيارة مرسيدس الكهربائية مرسيدس طراز S 63 AMG

مواد ذات صلة

المزيد
سوق الأسهم تسجل تراجعاً عند مستوى 9505 نقطة

سوق الأسهم تسجل تراجعاً عند مستوى 9505 نقطة

١٠:٠٨ م، الخميس، ١٨ يونيو ٢٠١٥
محلل اقتصادي يحذر المواطنين من تملك المساكن والأراضي حاليا

محلل اقتصادي يحذر المواطنين من تملك المساكن والأراضي حاليا

١٢:٠٥ ص، الخميس، ٠٢ فبراير ٢٠١٧
التجارة تلاحق تلاعبا في الأسعار بـ تويتر

التجارة تلاحق تلاعبا في الأسعار بـ تويتر

١٠:٣٢ ص، الأحد، ٢٥ ديسمبر ٢٠١١
ارتفاع رصيد المملكة من السندات الأمريكية إلى 162.1 مليار دولار

ارتفاع رصيد المملكة من السندات الأمريكية إلى 162.1 مليار دولار

٠٨:٥٧ م، الأربعاء، ١٨ يوليو ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *