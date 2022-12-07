حريق يلتهم محطة وقود بحي الأندلس.. و «مدني القطيف» يسيطر عليه (صورة)

تواصل- فريق التحرير:

اندلع حريق هائل في محطة وقود بحي الأندلس بالقطيف، ما أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة منها ووقوع أضرار مادية بالغة، دون وقوع إصابات.

ونشر حساب “الدفاع المدني” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة من جهود محاولات إخماد الحريق، معلقًا: “أخمد مدني القطيف حريقًا في محطة وقود بحي الأندلس، ولا إصابات -ولله الحمد”.

أخمد مدني #القطيف حريقًا في محطة وقود بحي الأندلس، ولا إصابات -ولله الحمد. pic.twitter.com/txhM9riYhB — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) December 7, 2022

وقبل أيام أخمد الدفاع المدني، حريقًا في محال تجارية بسوق الصواريخ بمدينة جدة.

وقال الدفاع المدني في حسابه عبر موقع “تويتر”: أخمد مدني ⁧‫ جدة⁩ حريقًا في محال تجارية بسوق الصواريخ، نتج عنه وفاة شخص – رحمه الله”.

ولم يكشف المزيد من التفاصيل حول الحادث، وأسبابه.

ويعد سوق الصواريخ الذي يقع في جنوبي غربي مدينة جدة، أكبر الأسواق في المدينة بل على مستوى العالم أجمع، ويضم 12 ألف محل تجاري.

ويحظى بإقبال كبير من المواطنين والمقيمين، حتى أصبح أحد أهم المعالم المشهورة في المدينة، حيث يزوره سنويًا مئات الآلاف.