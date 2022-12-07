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اعتقال رئيس «بيرو» والشرطة تصفه بـ«السابق»
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اعتقال رئيس «بيرو» والشرطة تصفه بـ«السابق»

اعتقال رئيس «بيرو» والشرطة تصفه بـ«السابق»

اعتقال رئيس «بيرو» والشرطة تصفه بـ«السابق»
٠١:٤٧:٣٢ ص، الخميس، ١٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

اعتقلت الشرطة في بيرو، أمس، رئيس البلاد بيدرو كاستيلو، في حين اختار البرلمان البيروفي النائبة السابقة للرئيس، رئيسة مؤقتة للبلاد، بعد موافقته على عزل كاستيلو.

قرر حل البرلمان.. فعزله

وأعلنت الشرطة البيروفية، على حسابها الرسمي في تويتر، أن قوات الأمن اعتقلت الرئيس بيدرو كاستيلو، ميشرة إليه بلقب “الرئيس السابق”، حسب “سكاي نيوز عربية”.

وأعلن البرلمان البيروفي، الذي تهيمن عليه المعارضة اليمينية، في وقت سابق، الأربعاء، موافقته على عزل الرئيس اليساري بيدرو كاستيو بتهمة “العجز الأخلاقي”، متجاهلا قرار الرئيس بحل البرلمان قبل ساعات.

ووافق 101 نائب من أصل 130 على عزل الرئيس في جلسة بثها التلفزيون بشكل مباشر رغم إعلان كاستيو حل البرلمان وحالة الطوارئ في البلاد.

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نصيحة واشنطن

وكانت واشنطن حثت الرئيس البيروفي على العودة عن قراره حل البرلمان، وهو إجراء نددت به نائبته، دينا بولوارتي، معتبرة إنه يشكل “انقلابا”.

وكتبت السفيرة الأمريكية في ليما، ليزا كينا، إن: “الولايات المتحدة تحض بقوة الرئيس بيدرو كاستيو على العودة عن محاولته حل البرلمان وافساح المجال للمؤسسات الديموقراطية للعمل بموجب الدستور”.

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أخبار بيرو اعتقال رئيس بيرو البريمان في بيرو بيدرو كاستيلو

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