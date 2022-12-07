إعفاء الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي من منصبه

تواصل- فريق التحرير:

قررت دولة الكويت، إعفاء نايف الحجرف من منصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، قبل انتهاء فترة ولايته، والعمل على اختيار شخص آخر لشغل المنصب.

الكويت تحتفظ بالمنصب

وتحتفظ الكويت بالمنصب، مع تغيير اسم الشخصية التي تشغله، حسب صحيفة “الجريدة” الكويتية.

وكان مجلس التعاون وافق في دورته الـ 40 المنعقدة بالرياض في ديسمبر 2019 على تعيين الحجرف لهذا المنصب تلبية لترشيح بلاده له.

اقرأ أيضا:

«الحجرف» يؤكد أهمية مجالات التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي

بيان مجلس التعاون الخليجي

ويصدر المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، الجمعة المقبل، بياناختاميا ، يتضمن قرار إعفاء الحجرف من منصبه، مع احتفاظ الكويت بالمنصب.

يذكر أن الحجرف تولى منصبه رسميا في فبراير 2020، بعد طلب للاده، ليأتي إعفاءه قبل نهاية الفترة، المحددة بثلاث سنوات قابلة للتمديد.