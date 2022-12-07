قرار حازم من «التعليم» بمنع تسكين العمالة داخل المدارس

تواصل- فريق التحرير:

أصدرت وزارة التعليم عبر إداراتها في جميع المناطق، قرارًا حازمًا بعدم التعاقد مع عمالة من خارج المؤسسات الرسمية المتعاقد معها نظاماً أو تسكين العمالة داخل المدارس.

وأشارت إدارات التعليم إلى أن تسكين العمالة داخل المدارس، مخالف للأنظمة والتعليمات ويعرض مديري ومديرات المدارس للمسألة القانونية.

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كما نوهت إدارات التعليم، بالتعاميم الوزارية المنظمة لنظافة وتشغيل المباني التعليمية من خلال المؤسسات النظامية والتي تُعد مسؤولة عن تأمين العمالة والمواد والمعدات اللازمة لنظافة المدارس .