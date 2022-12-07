الأربعاء، ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
قرار حازم من «التعليم» بمنع تسكين العمالة داخل المدارس
10,000 وظيفة في مكة المكرمة قريبًا.. تعرف على التفاصيل
الأمن الإيراني يهاجم طلاب الجامعات.. والاحتجاجات تتواصل
وزير المالية: قرارات المملكة أسهمت في خفض التضخم
شاب مُبتلًى بعدم غض البصر رغم كل المحاولات.. فماذا يفعل؟ «الخضير» يرد
الذهب يصعد بشكل طفيف والعقود الآجلة ترتفع

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

قرار حازم من «التعليم» بمنع تسكين العمالة داخل المدارس

قرار حازم من «التعليم» بمنع تسكين العمالة داخل المدارس

قرار حازم من «التعليم» بمنع تسكين العمالة داخل المدارس
١٢:١٨:٣٠ ص، الخميس، ١٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

أصدرت وزارة التعليم عبر إداراتها في جميع المناطق، قرارًا حازمًا بعدم التعاقد مع عمالة من خارج المؤسسات الرسمية المتعاقد معها نظاماً أو تسكين العمالة داخل المدارس.

وأشارت إدارات التعليم إلى أن تسكين العمالة داخل المدارس، مخالف للأنظمة والتعليمات ويعرض مديري ومديرات المدارس للمسألة القانونية.

التعليم تتيح نحو 75 ألف فرصة تطوعية لمنسوبيها منذ بداية العام

كما نوهت إدارات التعليم، بالتعاميم الوزارية المنظمة لنظافة وتشغيل المباني التعليمية من خلال المؤسسات النظامية والتي تُعد مسؤولة عن تأمين العمالة والمواد والمعدات اللازمة لنظافة المدارس .

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية ادارات التعليم السعودية اليوم تسكين العمال داخل المدارس وزارة التعليم

مواد ذات صلة

المزيد
بالفيديو.. قائد بميليشيا الحشد يهدد بتدمير الفلوجة ويصف أبناءها بالإرهابيين

بالفيديو.. قائد بميليشيا الحشد يهدد بتدمير الفلوجة ويصف أبناءها بالإرهابيين

٠٤:٣٤ م، الأثنين، ٢٣ مايو ٢٠١٦
هل صدر قرار برفع أسعار البنزين؟

هل صدر قرار برفع أسعار البنزين؟

٠١:٤٠ م، السبت، ١٣ يوليو ٢٠١٩
في جلسة طارئة.. «الشورى» يتخذ قراراً بشأن المستثمرين الأجانب

في جلسة طارئة.. «الشورى» يتخذ قراراً بشأن المستثمرين الأجانب

٠٦:١٧ م، الأثنين، ٢٦ مارس ٢٠١٨
بالأسماء.. «الإسكان» تزف بُشرى سارَّة لـ14 ألف أسرة

بالأسماء.. «الإسكان» تزف بُشرى سارَّة لـ14 ألف أسرة

١١:٢٩ ص، الأثنين، ١٥ أبريل ٢٠١٩

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *